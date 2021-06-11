廣東疫情近日轉趨嚴峻，當地開始出現「獵巫」現象。廣州市日前通報南沙一家六口確診案例，事後該家人被網傳「瞞報病情」。當事人昨日在網上發文指，網上傳言不僅讓他們一家受到嚴重網絡暴力，家人更被「起底」，個人資料遭流出。她強調沒瞞報病情，希望外界別相信及散播謠言。

內媒報道，本月4日晚10時，南沙區疾控中心緊急通告指，珠江街嘉安花園採樣點採集的一個「五合一」樣本初檢疑似呈陽性，當局隨即對涉事的張姓一家六口採樣送檢，嘉安花園則被封閉管理，並作環境採樣及消毒。

初步追調顯示，張姓夫婦曾在荔灣區鵝公村餐廳就餐，是次篩查中發現的新增病例和無症狀感染者，均為張姓夫婦的家人，且他們共同居住。事後，張姓一家六口按規定轉到市第八人民醫院接受隔離治療。

當事人「生病的小懶貓」昨日發文表示，網上有指他們一家人「瞞報病情」，相關假消息越來越猖獗，令他們受到嚴重網絡暴力，家人個人資料都被公開，家翁更因看到網上輿論被氣得連續2天發燒，故她決定站出來澄清。

她解釋，上月25日上午，她、丈夫與丈夫朋友一起去鵝公村吃飯。她強調，事前不知道鵝公村曾有病例，否則他們不會冒死前去，再加上他們對那邊不熟悉，「所以我們真的不知道那裏屬於荔灣區」。飯後，他們把朋友送回公司，然後便去白雲區，之後再與姐姐和姐夫在棠德的東江漁村吃晚飯，最後回南沙。

她指，當手機提示去過風險地區要報備居委會後，其丈夫就致電給居委會上報，「這些居委會都是有紀錄的，我們絕對不會撒謊」。到上月31日，其丈夫更自費到醫院接受檢測，只是結果遲遲未有。6月3日，小區要求統一做核酸檢測時，她和丈夫、家姑都去做，結果翌日接到通知指核酸異常，被送到第八人民醫院隔離治療。

據悉，疾控中心工作人員一直安慰，指他們一家不屬瞞報，但當她看到家翁因為輿論而嚴重影響健康，兩名孩子被人指指點點後，她作為母親真的崩潰了；又指家人的個人資料被故意洩漏，車也被砸，甚至有人抹黑她丈夫因帶小三去佛山買車而被感染。她強調，警方已替他們澄清，希望外界不要再相信謠言。

多維新聞網

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