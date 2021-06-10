美台貿易官員昨恢復對話，重啟中斷近五年的投資架構協定。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周一暗示可能恢復與台的貿易及投資談判，不出三天，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）與台灣經貿談判代表鄧振中昨視像對話，承諾將於數周內，舉行第十一輪貿易暨投資架構協定（TIFA）會談。香港城市大學金融及經濟學系客座教授羅家聰接受本報訪問，他認為美國的舉動是「政治牌」多於貿易的對話，姿態多於實際。

戴琪視像晤鄧振中

周一，布林肯被問到拜登政府對台雙邊貿易協定的立場，雖然沒有明確回覆，但透露美方正與台灣就某種框架協議對話，還意有所指的表示「這些對話應該開始了」。《華爾街日報》周三引述消息人士報道，指戴琪計劃最快周四與台灣貿易高層對話。美國貿易代表辦公室發出聲明，表示戴琪昨日與台灣政務委員鄧振中視像對話，強調美台貿易和投資關係的重要性，並解釋拜登政府以工人為中心的貿易優先事項。戴琪稱美方有興趣繼續與台灣，就多邊組織共同關心的問題合作，更承諾將於數周內，舉行第十一輪TIFA會談，由美國在台協會和駐美國台北經濟文化代表處主持。

自從1994年美台簽署貿易暨投資架構協定以來，27年來雙方輪流在台北、華府召開過10次TIFA會議，上回在2016年10月舉行，也就是上屆美國總統大選前。在北京反對下，TIFA談判除攸關經貿議題，也具有美台合作象徵意義。羅家聰指重啟TIFA是姿態多於實際，現在台灣在國際地位上備受認同，美方的姿態表現非常重要，完全影響台灣在國際上的地位。

《華爾街日報》/《蘋果》記者