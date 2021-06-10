「你想不想讓我成為你的青春？」「你想不想和我一起泡在杜廈圖書館從早晨到夜晚？」內地高考結束，各大院校扭盡六壬招收更多學生。內地知名大學江蘇南京大學近日數張由多名俊朗學長和漂亮學姐舉起紙牌的招生宣傳照，惟紙牌上的內容卻被網民批評低俗，甚至質疑「將女人當做行走的性資源」。校方疑不堪壓力，最終刪除帖文。資深時事評論員劉銳紹接受《蘋果》訪問表示，靠旁門左道去招生，若不收斂，容易出現常態化，他日要扭轉將非常困難。

南京大學6月7日在微博發帖「南大學長學姐為高考生加油，千言萬語匯成一句話！我在南京大學等你。」帖文附有多張由該校學長學姊舉紙牌的照片，其中有女生手上紙牌印有「你想不想讓我成為你的青春？」、「你想不想和我一起泡在杜廈圖書館從早晨到夜晚？」、「在星雲樓領略藝術磅礡之美」等內容，大多以大學生活作噱頭；每個紙牌內容都有一個粗體字，組成「我在南京大學等你」。

紙牌內容卻引來網民反感，直拆招生方式低俗，丟人，甚至有人認為是藉助女色、物化女性：「把女人當做行走的性資源？」不過亦有人認為照片和紙牌內容無問題，表示支持。

劉銳紹表示，早在1993年，國務院前副總理李嵐清為解決青年失業率，鼓勵學生繼續升學，因而不斷增加大學學額，惟人口增長不斷放緩，繼而出現大學學額供過於求的情況，各大學為了吸納優質學生，自然要用不同方式招生。

劉銳紹指出，中國的大學為了滿足高層政治要求或形象設計，許多招生或者催谷學生的方式都是危險。他認為如果方式太過火，予人感覺太商業化，或要靠旁門左道去學生，若不收斂或制約，好容易出現一種常態化。當這個常態化深入民心，他日要扭轉將非常困難，因此自我警惕非常重要。

除了收生方式，內地大學近年的上課安排同樣引發爭議。本月初，內地社交媒體流傳河北師範大學一張外籍學生配「女伴」的相片。相片所見，學生的座位似乎被刻意安排，每名外籍男生兩旁都是女生。6月7日，河北師範大學國際文化交流學院在官網發聲明解釋，稱在網上影片是2019年4月28日河北視播出的「一帶一路看河北」專題報道的截圖，於同年3月29日拍攝。聲明指，相片顯示的是「正常活動」，目的是要提高中國學生的外語能力及外國留學生的漢語能力。惟網友質疑：「為啥不是男同學陪伴呢？」

山東大學2019年被揭發以「女學伴」作招徠，吸引男性留學生，引發內地網民譁然，嘲弄山東大學的「學伴制」已變成「慰安制」。早在2017年，山東大學就曾為外國留學生「一對一」招募「學伴」（Buddy）引發爭議。2018年校方再為每名留學生配備3名異性「學伴」，當時已令中國學生及網民質疑校方過份禮待外國留學生。從網上照片可見，山東大學的學伴交流活動，有不少「黑白配」的照片；更有黑皮膚的留學生上載圖片到社交媒體，圖說寫上「find your girl here（在這找你的女孩）」。

校花校草成為一眾大學招生的噱頭，2013年6月，中國人民大學女生康逸琨的一張畢業照被刊登在校方官方網頁。外界大讚康逸琨形象高雅、青春、美麗，故被稱為「人大女神」，繼而走紅網絡。2013年8月30日至9月3日，人民大學在紐約時報廣場廣告屏播放的廣告，更出現康逸琨，成為一時佳話。

新浪微博

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