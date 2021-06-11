中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，應約與美國國務卿布林肯通電話。楊潔篪繼續向美方開火，批評美國「一些人編造散佈武漢實驗室洩漏病毒的荒謬故事，中方對此表示嚴重關切」，又警告美國要慎重妥善處理涉台問題。

楊潔篪與布林肯的通話，離不開疫情問題，他表示，「中方積極參與和支持國際抗疫合作，堅決反對任何借疫情對中國污衊抹黑和甩鍋推責的惡劣行徑」。他特別提到，「武漢實驗室洩漏病毒」一事，聲言「嚴重關切」，並要求美方「尊重事實和科學，不要將溯源問題政治化」。

然而，美國政府國家實驗室本月初公佈一份關於COVID-19疫情起源的報告，得出的結論認為病毒從武漢實驗室洩漏的假設，是有可能成立的，值得進一步調查。世衞早前到武漢追查疫情源頭的專家組報告，則聲稱病毒從實驗室洩漏的機會「極微」。

對於台灣問題，楊潔篪稱中方「堅定不移捍衞國家主權和領土完整」，「敦促美方恪守一個中國原則，重信守諾，慎重妥善處理涉台問題，以實際行動維護中美關係大局和台海和平穩定」。

中美關係陷入低潮，楊潔篪仍嘗試改善，聲稱「對話合作應當是中美關係的主流」，要求美方「按照兩國元首除夕通話精神，同中方一道努力，推動中美關係重回正確發展軌道」。

外電暫未報道布林肯如何回應楊潔篪的言論，內地官媒則聲稱布林肯對於美中近期一系列接觸對雙邊關係是有利的，美方期待同中方增加各層級接觸和交流。官媒更稱，「美方奉行『一個中國』政策，遵守中美三個聯合公報。美方希望同中方保持在重要國際地區問題上溝通協調」。

路透社／央視

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