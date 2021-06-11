美日兩國元首早前發表聯合聲明，自52年來再度強調台灣海峽和平穩定後，日台關係近日開始出現微妙變化。日本國會參議院院會今日首度毫不避嫌，罕有地一致表決通過議案，呼籲各國支持台灣明年起參與世界衞生大會（WHA），並稱台灣缺席WHA是「全球損失」。

據悉，台灣今年已是連續第5年在中國及其他國家反對等因素下，被拒參與WHA，台友邦相繼向世衞（WHO）提案，籲邀請台灣以觀察員身份出席WHA。

據日本放送協會（NHK）報道，WHA上月下旬召開後，日本跨黨派議員便因此提案，要求各國同意台灣參加明年起的WHA，並要求日本政府敦促各國，確保台灣有機會參與WHA，這項議案今天在院會一致表決通過。

決議案指出，台灣屬強化檢疫體制的先驅，卻不能參加WHA，這在國際防疫上是「全球性的損失」，而這是各國的共識。

台灣外交部發言人歐江安表示，將繼續與日本及理念相近國家深化合作，努力為台參與國際多邊體系創造更豐實友善的氛圍。

歐江安謂，台灣與日本共享自由、民主、人權及法治等基本價值觀，並擁有密切經貿關係及人員往來，互為重要夥伴及珍貴友人。日本行政及立法部門多次表達堅定支持台灣參與國際事務的立場，也十分肯定台灣的防疫成果及對國際社會的無私貢獻。

中央社

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