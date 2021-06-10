談起內地建築，總會不其然聯想到那些外形「獨特」的騎呢建築，事實上，內地每年都會評選出「中國十大醜陋建築」，像去年上榜的重慶「飛天之吻」、廣州融創大劇院等。不過，這「十大」似乎要再添一員猛將了。位於內蒙古滿州里的「套娃酒店」（套娃即俄羅斯娃娃），內裏裝修金碧輝煌、各國藝術熔冶一爐的設計，加上處處可見、佈置得讓人不寒而慄的俄羅斯娃娃，讓不少人震驚之餘，大呼恐怖。

滿州里位於中、俄、蒙三國交界處，異國文化相碰撞，俄羅斯娃娃無疑是最具特色、最熱門的文化傳播，套娃酒店就位於滿州里的套娃廣場上。廣場佔地87萬平方米，設有主體俄羅斯娃娃、8個不同功能的俄羅斯娃娃、200個代表全世界不同國家和地區的俄羅斯娃娃，以及30個顏色鮮亮的俄羅斯復活節彩蛋。

套娃酒店被評為5星級，但因特色風格，被業內人士稱為7星級豪華上等酒店，一晚房租約3,000元人民幣（約3,643港元）。它還被評選為亞太（中國）2020年度最佳文化主題酒店，引來無數人打卡參觀，但同時讓不少人質疑。

酒店外觀就是一個高72米的超巨型俄羅斯娃娃，外形極具特色，但紅、黃、藍三色的配搭，讓人感覺「一言難盡」。從走進酒店開始，就被娃娃「套」住。

踏入酒店大門，一條金碧輝煌的「藝術連廊」就出現在眼前。兩邊和天花都是艷麗復古的油畫，沒有絢麗燈光加持，也能讓人眼花繚亂。通過藝術連廊就到達酒店大堂，裝修金碧輝煌，以俄羅斯冬宮著名的金色客廳為概念，光接待處總長度就差不多有30米，背景是複製法國凡爾賽宮戰爭大廳的牆面，天花板是俄羅斯教堂的手工油畫風格，還有各種定製的娃娃飾品，以及旋轉娃娃吊燈。

在豪華服務台辦好入住手續後，你就會收到印着套娃的房卡，為你解鎖一個新的「領域」。拿着房卡走向房間的那一刻起，遍地都是俄羅斯娃娃，「不怕你看不見，就怕你不敢看」。房間門就是一個娃娃，走進去彷彿住到了娃娃的肚子裏。門背面有個娃娃；睡覺時會有兩個娃娃睜大眼睛看着你；坐下休息時，娃娃就在你背後。連洗澡、上廁所都不放過，洗手間的鏡子、浴室門，俄羅斯娃娃就這樣直勾勾地盯着你看。

仔細看，屋裏的壁燈是娃娃的形狀，菜單、茶具也都是娃娃定製，煙灰缸和火柴盒逃不脫娃娃的「魔爪」，就連酒店贈飲也是娃娃特供。

出了房間，四處還是俄羅斯娃娃。每層走廊的護欄上都有娃娃燈，且會隨着環境不停變色，紅的黃的綠的紫的……半夜還真的不要輕易走出房間……

酒店一共16層，呈圓心狀輻射，讓人目眩，每層樓設有燈帶，坐在兩部全透明的觀光升降機裏，上下樓時，燈帶轉換着不同色彩，你就可以欣賞到燈光騷。不過，照片拍出來科技感十足，實際上，大晚上出來還是有點瘆人。

雖然浮誇，各種功能區域還是應有盡有。1樓有精品店和咖啡館；2樓和3樓是不同風格的餐廳和宴會廳。它們都有一個共同的特點，就是華麗。在這裏，你分別可以看到費爾德聖母院、冬宮聖喬治大廳和俄羅斯葉卡捷琳娜宮的影子。同樣的，依舊能隨處看到娃娃的身影，椅子、餐具、吊燈……無處不在。而位於最頂層16樓的，不是總統套房，而是豪華宴會廳。

不少曾入住套娃酒店的網民在網上分享體驗，撇除獨特的設計不談，不少人大讚服務好，但也有人受驚表示：「滿州里套娃酒店，住在裏面有種感覺——這麼多年套娃套娃的，終於把自己套裏了」、「這個這我個人覺得挺恐怖的感覺，晚上睡覺都感覺有人盯着你看一樣」、「套娃酒店動態才可怕，外面走廊那個七彩套娃燈不是恒亮的，是會變色那種，一閃一閃的，感覺跟鬧鬼似的」。

有網民還聯想到西安的兵馬俑酒店，同樣佈滿「詭異」的裝飾。一名曾入住的網民指，被嚇得一夜未睡，靠聽相聲壯膽。原來甫進酒店，就有一排兵馬俑士兵歡迎你；進到房間，床頭5個「大漢」盯着你，旁邊還有4個為你站崗，床下則是一排排小型兵馬俑。上廁所時，還有兩個在旁邊給你加油打氣！

綜合報道

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