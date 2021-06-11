台灣疫情依然嚴峻，中央流行疫情指揮中心今日宣佈新增286宗確診本土病例，以及一宗來自泰國的境外輸入病例，另有24死亡，令島內自上月11日起，累計本土病例已經逾1.1萬宗，逾300人不治。

據有關統計，新增個案中，年齡介乎未滿5歲至90多歲，上月19日至昨日期間發病日，新北市佔最多達120宗，其次是苗栗縣56宗、台北市則有49宗。 當局指，雙北地區以外的117宗中，有109宗已知感染源頭，8宗關聯不明。

台北市內湖區的壹電視大樓周二（8日）傳出有一名攝影師，在反鎖的廁所內猝死，隨後PCR採檢證實呈陽性，管理層隨即要求與該名攝影師同棟大樓出入的工作人員到醫院檢測。至昨晚卻傳出，北市衞生局突然緊急通報壹電視內部2名員工「陰轉陽」，再次出現群聚感染危機。目前，壹電視至少11人被列入隔離名單，涉事大樓及周圍今早11時再度進行大消毒。

與該名疑因染疫猝死的攝影師在同棟大樓工作的主播張雅琴，已接受檢測，結果呈陰性。她指，公司已做好上班分流，錄影室內的播報工作完全不受影響，「媒體的職責就是要為大家服務，新聞要正常運作」，她也談到「第一線採訪的記者，也是（防疫）戰士，呼籲政府將在外跑線的記者，列為疫苗優先施打的對象，我個人不重要，但在外工作的記者採訪太危險了，因為許多人都是無症狀的感染者。」

另外，台中市知名百貨公司新光三越香奈兒（Chanel）化妝品專櫃一名「櫃姐」（專櫃售貨員），今早證實染疫，感染源疑為其在彰化確診的外婆。當地有網民留言指，新光三越昨日已閉店清消，今日還停業一天。

台中市衞生局長曾梓展表示，他是於昨晚接獲櫃姐確診通知，該名櫃姐所屬百貨公司今天關店一天進行內部清消工作，環保局也會請清潔隊員前往百貨公司周邊與相關足跡進行清洗及消毒工作。

據悉，染疫的29歲櫃姐，居於南屯區，與彰化縣的確診外婆有接觸史，當局已掌握共有5名密切接觸者。彰化縣衞生局長葉彥伯表示，該名櫃姐已確診的80多歲外婆，6月8日發病，採檢CT值為11，病毒量相當高，9日確診，但其感染源仍需調查。

台中新光三越百貨表示，配合中央疫情指揮中心三級警戒措施，該店自5月18日起營業時間早已經改為中午12時到晚上8時，昨天在晚間閉店前幾分鐘突然接到台中市流行疫情指揮中心通知，指稱館內有櫃位員工確診，所以閉店後就通知全館員工今天停止上班一天，並連絡清潔公司今天到館內進行全館消毒。

另外，年約56歲的雄獅集團欣傳媒資深總監林芳怡，傳出6月9日深夜突然無法呼吸，在救護車上離世，隨後確診染疫。林芳怡家人在Facebook證實有關林芳怡離世的消息，「熱愛旅行的她此刻再度收拾行囊，踏上另一段旅程，在另個世界散佈熱情與光亮，讓我們牢牢記住她永遠陽光的笑容」。據悉，雄獅集團同處辦公室同事已進行檢測。

高市警方今早則在一處招待所，拘捕10名違反限聚令唱k的男女。警方依法開罰，每人至少6萬新台幣（1.7萬港元）起跳，一人最高30萬（8.4萬港元），整團10人最高罰款300萬（84萬港元），現場無不哀聲四起。其中一名疑帶頭呼朋喚友唱k的楊姓男子，疑因喝醉，竟當場霸氣說：「全部的費用，我來處理！」「我全出！」讓處理員警嘆說，早知如此，何必當初。

台灣《蘋果新聞網》

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