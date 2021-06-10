中國農業農村部新聞辦公室前日稱，陝西榆林市神木市紅鹼淖國家級自然保護區發生H5N8亞型高致病性禽流感疫情，已致4,249隻野禽發病死亡。

國家級自然保護區為疫源

保護區管理局局長沈峰對內媒表示，最早發現鳥類異常死亡是5月27日，並於翌日上報。經國家禽流感參考實驗室確診，出現H5N8亞型高致病性禽流感。沈峰預計，這次疫情死亡野禽總數或將達到8,000隻。對於此次禽流感的傳染源，專家研判指，紅鹼淖保護區鳥類群體數量在過去10年間暴增了100倍，尤其是今年鳥類數量驟增。加上氣候變化、鳥類食物短缺等因素，容易引發禽流感，初步推斷紅鹼淖保護區很可能就是源發地。

當地立即啟動應急響應機制，開展應急處置工作，對病死野禽悉數作無害化處理，同時對周邊環境進行消毒。據悉，內地今年共報告六宗高致病性禽流感疫情，均為野禽，疫情處於點狀發生態勢，未出現區域性爆發流行。

紅鹼淖位於毛烏素沙地和鄂爾多斯高原交滙處，是中國最大的沙漠淡水湖，湖岸線長43.7公里，由七條季節性河流滙聚而成，良好的生態環境哺育着26種國家二類保護珍禽及16種野生魚類，也是國家一級保護動物遺鷗的棲息地。

界面新聞