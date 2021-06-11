台灣對國產新冠肺炎疫苗爭論不斷。被譽為「台灣疫苗之父」的台大醫學院小兒科名譽教授李慶雲於今晨辭世，享年94歲。他是台灣自行研發疫苗第一人，亦曾把自己2名女兒當「白老鼠」，試驗自己研發的李氏疫苗。李慶雲辭世消息傳出，醫界一片哀悼。

據資料，李慶雲是台灣自行研發疫苗的第一人，也是小兒科感染癥的權威。他曾出任台灣衛生署預防接種委員會召集委員，參與台灣疫苗政策與疫苗傷害賠償辦法制定，曾獲衛生署頒發的一等衛生獎章。一生投入疫苗研究的李慶雲，被譽為「台灣疫苗之父」。除了疫苗研究，台大兒童醫院院長黃立民表示，李慶雲是兒童感染科的開創者。因為有他，才開始有兒童感染這個次專科。

台大醫院主治醫師施景中今午在Facebook哀悼李慶雲，指「李教授仙風道骨，以前同學私下稱他為慶雲山人」，並稱李慶雲在美軍研究所的幫助下研製了李氏疫苗，「沒人敢打，他先打自己的兒子女兒。」據資料，他女兒們是當年第一批李氏麻疹疫苗鼻噴劑的受試者，而兒子是首名在台大小兒科門診公開接種李氏日本腦炎疫苗的人。

多名醫師對李慶雲辭世表示哀悼。曾替李慶雲編寫傳記的台大小兒科主治醫師呂俊毅接受中央社訪問時指，李慶雲是「我們的精神領袖」和「沒有負評的老師」，所有人都對他景仰。呂提到，李慶雲近年中風。雖然身體狀況不佳，但仍關心COVID-19疫情。曾跟李慶雲學習的小兒科醫師詹前俊也提到，李慶雲辭世讓學生們相當震驚，紛紛緬懷恩師教導。

李慶雲1917年生於高雄縣湖口鄉，1942年在台大醫學院醫學系畢業。李慶雲先後取得美國華盛頓大學醫學院預防醫學博士，和韓國首都醫科大學博士。返國後在台大醫院小兒科服務40多年，並成立「李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會」，擔任榮譽董事長。

綜合報導

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