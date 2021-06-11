內地繼續打壓宗教。自今年4月至今，微信上基督教公眾號遭大規模關閉，情況愈演愈烈。有廣州基督徒表示，大批基督教微信公眾號遭關閉，導致因疫情而無法聚會的基督徒更難獲取宗教資訊。

據自由亞洲電台報道，近兩個月來，微信上基督教公眾號遭封禁的情況越來越嚴重。現居美國加州、一直關注中國基督教狀況的「華人基督徒公義團契」創辦人劉貽牧師說：「基督教微信公眾號被封是經常發生的事情，但是到了今年四月底、五月初的時候，開始大規模地關閉。」

美國《基督郵報》（The Christian Post）上月2日曾報道，一批基督教微信公眾號遭關閉，也有中文聖經應用程序被下架。劉貽牧師在Twitter指出，被關閉的基督教微信公眾號，包括「福音聯盟」、「古舊福音」和「生命季刊」等。

到6月上旬，更多基督教微信公眾號被封禁。劉貽牧師說：「到了6月7日，有更多的微信公眾號被封了，『北京晨光文化』、『橡樹文字工作室』、『青橄欖』、『境界』、『微讀聖經』……，當然具體有多少基督教公眾號被封閉就不得而知。更可笑的是，甚至連官方的金陵協和神學院的公眾號也被關閉。」

這些被關閉的基督教微信公眾號主頁大都顯示：「由用戶投訴並經平台審核，涉嫌違反相關法律法規，賬號已被停用」。

劉貽表示：「我發現，一些官方基督教公眾號的文章也經常被刪除。可見在中國無差別的打擊之下，無論是私人還是官方的基督教公眾號都會被殃及。」

據悉，現時就連微信查找公眾號的功能，也被當局屏蔽，搜索關鍵詞「基督」或「基督教」，僅出現了「雲南基督教神學院」與「廣東基督教協和神學院」兩個事業單位的公眾號。用關鍵詞「福音」搜索時，發現四個結果但都和基督教無關。

一位不願透露姓名的廣州基督徒透露，目前隨着廣東疫情蔓延，他所在的基督教家庭教會已停止線下聚會。而大量基督教微信公眾號被關閉，給他所在教會的成員帶來很大不便。他說：「現在廣州的疫情一直反復，我們很久都沒聚會了。所以，多數的時間就想去看一些傳福音的文章。不過我們以前關注的微信公眾號，那些民間傳福音的基督教公眾號，好多已找不到了，跟他們的文章一起消失了。」

劉貽認為：「因為對於中共政府來說，微信公眾號是宗教傳播的灰色地帶，無法有效地監管和控制，一關了之是最方便的事，這樣可以最大限度地阻止基督教的傳播。」

自由亞洲電台

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