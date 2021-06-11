近日，上海的張女士爆料，某中介向其兜售位於徐匯濱江板塊的尚海灣豪庭。中介稱自己有多套開發商的內部單位，並暗示張繳交「茶水費」能與開發商面談，直接簽訂購房合同。

張女士透露，該中介向她推薦了兩間位於小區7號樓中高層的單位，其中一間是30樓的155平方米三房單位，加「茶水費」後約2,900萬，單價為18.71萬元平方米，比尚海灣豪庭最新開盤時的最高16萬元平方米，高出418萬元。

本月5至9日，記者多次聯絡尚海灣豪庭售樓處及其開發公司恆盛地產控股有限公司（00845.HK），但未獲回覆。昨日（10日）記者將相關情況向徐匯區房管局市場科工作人員反映。該工作人員稱將盡快進行核實，並表示一手單位市場絕對不允許中介收取「茶水費」，更籲買家不要輕易相信「茶水費」的說法。

全數支付「茶水費」 中介：是開發商的「工抵房」

本月5日，記者以張女士朋友的身份向中介查詢。該中介未提及「茶水費」，但指向張女士出售的單位是開發商的「工抵房」，並解釋開發商資金「比較緊張」，故把單位抵押給了工程方。該中介指，工程方轉賣時會加價，並收取加價的部份費用，且要求買家「最好全款支付」。

本月6日，王文（化名）到尚海灣豪庭的16號樓查看單位，在另一家中介聽說到繳交「茶水費」的單位。王指，該中介讓他提前交「茶水費」，並在原有的價格上，每套起碼加500萬元。如提前繳交20萬元的話可安排和開發商見面，其餘金額則需在一個月內「全款付清」。王感疑慮後追問中介，該中介解釋，提前交「茶水費」是「給雙方一個保障」，表示只要全款付清，正常情況下開發商在今年7月就能把16號樓的房子交給他。

但該尚海灣豪庭今年3月1首批開盤認購過程中，無法準時交付16號樓。按照當時開發商的說法，因公司「資金緊張，可能造成施工進度較慢」。而在恆盛地產發佈2020年度業績報告中，可見實現收入下滑51.6%。實現合約銷售金額中，有50.3%的銷售收入是來自於上海市場。

中介收取「茶水費」屬非法活動

昨日（10日），地產資深業內人士魏明（化名）向記者透露，在上海第一批集中入市的新盤中，不少未觸及計分制新政的新盤都在續銷過程中出現類似「茶水費」的情況，尚海灣豪庭只是其中一個比較極端的例子，更透露尚海灣豪庭沒賣掉的單位大部份是位於16號樓中。魏明指，一些房企為了在開盤前回本，有時會將認籌金改名為VIP消費卡、認籌卡、「誠意金」和「內部認籌」等向買家收取一筆費用，但這些都是「被明令禁止的非法活動」。

據內地媒體從上海市房管局得知，有關部門對在上海經營的主要房地產經紀機構、銷售代理公司和有代表性的房企進行會議，並明確指示房地產不得誘導、教唆、協助房屋買賣當事人違反或規避房地產調控政策、違反稅收徵管和金融監管政策法規。會議更向房地產指，新建商品住宅項目上市時不得以承諾「保證搖到」、「保證買到」等收取所謂「茶水費」或「關係費」等費用。

時代周報

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