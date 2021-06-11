盛傳議題離不開「圍中」的G7峯會在英國舉行之際，德國慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）一項調查研究顯示，面對中國崛起的威脅，在G7和「金磚」國家（BRICS）中，以日本民眾最為擔憂，其次才是美國。

報告訪問了G7國家（美、加、英、法、德、意、日）和金磚國家（巴西、俄羅斯、印度、中國與南非）約12,000位民眾，以了解他們對於外在威脅的感受，並將結果整理後得出「慕尼黑安全指數」，由0至100分作評分。結果發現，面對中國崛起的威脅，最擔憂的國家是日本，指數達70分。

排第二位的是美國，得分為58分；德國和法國，分別得45分及49分，其中又以德國低於歐洲其他國家。至於俄羅斯，則僅有21分，代表俄羅斯民眾對於中國崛起，並沒有太大的威脅感。

反過來說，中國受訪者最擔憂美國的威脅，但分數只有44分，可見中國民眾風險意識相對較低，或與中國人對國家實力有一定的信心有關。

報告主要作者之一的邦德（Tobias Bunde）引述美國總統拜登的說法，他說，我們正處於一個轉折點，世界上的民主國家需要振作起來，目前至少跨大西洋領導人已經達成共識，要加強與世界主要民主國家的合作。

G7及金磚國家對中國威脅的安全指數：

加拿大：60

德國：45

法國：49

意大利：49

日本：70

英國：52

美國：58

巴西：56

印度：60

俄羅斯：21

南非：68

資料來源：慕尼黑安全指數2021

德國之聲/ 慕尼黑安全會議網站

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