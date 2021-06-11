兩岸明日都開始放端午節假期，可是受疫情影響，都不希望民眾外出四處走。廣東當局稱將會在省界設合檢查站，檢查每一部曾在廣州、佛山停留過的車輛。台灣當局則從今晚9時起，在高速公路入口截停車輛，嚴控車流，目的是讓民眾外出「非常不方便」。

廣東省交通運輸廳副廳長陸亞興今日在疫情記者會上表示，當局除會在火車站、長途巴士站、機場、碼頭等檢查民眾的健康碼、病毒檢測陰性證明，還會在通往外省的交通幹線、通往海南的瓊州海峽設立「省界聯合檢疫檢查站」，主力檢查來自廣州、佛山車輛，及曾到過這兩地的車輛，要求「一輛不漏逐輛排查」，只要發現有不符合要求的人或車，都會勸返。

中國疾控中心研究員馮子健今日表示，中高風險以外地區的民眾外出是「安全的」。內地當局則估計，明日至下周二（15日）的端午假期，全國鐵路將運載5,700萬人次旅客，計劃加開逾1,100班列車。不過，廣鐵集團表示，在假期時將按實際情況，增減開行列車數量，預計省內不會出現載客高峯。

實施三級警戒的台灣，當局亦不提倡民眾在端午節假期外出，總統蔡英文更在FB呼籲民眾假期盡量留在原地，不要移動。交通部長王國材今日出席疫情記者會時表示，今晚9時起會以儀器控制高速公路的車輛數量，只要超過就禁止車輛駛上公路。與此同時，各地警方亦會驅趕在公路入口等候時間太長的車輛。

王國材又稱，高速公路的各個服務區、商店已全部關閉，僅保留部份廁所、加油站，他表示民眾外出將會「非常不方便、不容易」，目的是希望民眾假期時不外出。

另外，當局要求今年端午節高鐵、台鐵、長途巴士的載客量要低於2成，但後來效果遠比預期好，目前高鐵載客率僅5%、台鐵剩3.42%、長途巴士3.72%。預計今年端午節假期移數人數，從以往的465萬人，跌至今年的6.57萬人，下降相當明顯。

廣東《南方都市報》／台灣《蘋果新聞網》

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