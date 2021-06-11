一群國際人權律師昨日向國際刑事法院（International Criminal Court）提交新證據，指出有身在塔吉克的維吾爾人成為中國目標，「被強迫失蹤」或被遣送到中國，最終落入新疆集中營。由於塔吉克是國際刑事法院成員國，國際刑事法院對其相關事務有管轄權，人權律師希望能藉此將中國對維吾爾人的虐待帶上國際法庭。另外，人權組織國際特赦（Amnesty International）同日發表報告指，中國鎮壓維吾爾穆斯林少數民族構成「反人類罪」（crimes against humanity）。

綜合外電報道，該批人權律師將證據檔案提交國際刑事法院，並在聲明中表示，這些檔案證明在塔吉克的維吾爾人已成為目標，被中國特務圍捕、強制失蹤並遣送到新疆。過去15年來，塔吉克的維吾爾人從3,000人減少到僅剩100人，大部份「被消失」發生於2016至2018年。

中國不是國際刑事法院締約國，國際刑事法院對其行為沒有管轄權。但塔吉克是締約國，人權律師代表狄克森（Rodney Dixon）表示，這份新證據顯示中國直接干預塔吉克，而國際刑事法院檢察官因此有權插手。

報道指出，藉由塔吉克被干預來促使國際刑事法院調查中國迫害人權，是以緬甸軍被指迫害洛羅興亞人一案作為先例依據。緬甸2017年肅清羅興亞武裝團體，數十萬羅興亞族平民被迫逃至孟加拉等鄰國；緬甸和中國一樣不是國際刑事法院締約國，但孟加拉是；最後國際刑事法院法官小組於2019年就該案裁定，犯罪行為若有部份發生於締約國領土上，法院應有管轄權。

塔吉克東部與新疆接壤，信仰伊斯蘭教。去年7月，流亡的維吾爾人權團體要求國際刑事法院調查數千名塔吉克、柬埔寨的維吾爾人被強制遣送中國，但檢方在同年12月稱證據不足，沒有依據針對這些指控調查。人權律師強調，這次提供的證據包括證人證詞以及在塔吉克境內進行的追查結果。

另外，人權團體國際特赦組織（Amnesty International）昨日亦發表報告指出，中國鎮壓新疆維吾爾穆斯林少數民族構成「反人類罪」（crimes against humanity）。該報告詳述中國如何「有系統的由國家發起大規模關押、酷刑和迫害，構成危害人類罪。」報告也記錄了中國當局從2017年以來，對維族人和其他突厥裔少數民族採取的「極端措施」。

報告記錄了自2017年初以來，新疆大量人士被任意拘留的情況，「除了數十萬人－甚至可能是100萬或更多人被送往拘留營外，他們（中國當局）還將數十萬人送進監獄。」

國際特赦組織採訪的50多位曾被拘留在新疆集中營人士，他們都表示，因持有宗教相關圖片或與外國人士交流等行為而被拘留。許多曾被關押的人士均描述，他們會先被帶到警察局，被手銬和腳鐐銬在鋼椅上接受訊問，被毆打、剝奪睡眠和獄中人滿為患非常常見。而在「極度有秩序」的拘留營中，他們沒有隱私或自主權，且可能會受到嚴厲的懲罰。

國際特赦組織指控：「中國政府大費周章的掩蓋其在新疆違反國際人權法的行為。」國際特赦組織秘書長卡拉馬爾德（Agnes Callamard）說：「中國必須立即拆除拘留營，釋放被任意拘留在拘留迎合監獄中的人」，她並呼籲聯合國根據國際法進行調查。

美聯社/ 路透社

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