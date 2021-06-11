中美惡鬥加劇，全國人大常委會由今年3月提及立法構思，到昨日完全審議，「極迅」通過《反外國制裁法》，被指以法律作為武器，反擊美歐等西方國家就新疆及香港等問題對中國所進行的制裁。外媒廣泛關注，中美之間的衝突會否因而螺旋式上升。商界則形容，中國這次立法「似乎很焦急」，甚至對吸引外資造成負面影響也在所不惜，這讓不少外商擔心是否已變成中美博弈中隨時可以犧牲的棋子。

中國歐盟商會表示，其成員對於全國人大常委會通過《反外國制裁法》的程序缺乏透明度感到震驚。該會會長、德國巴斯夫集團中國區總裁伍德克（Joerg Wuttke）直言：「中國似乎很焦急，如此行動對吸引外國投資讓外企安心很不利。他們感覺自己將越來越多被利用為一場政治棋盤上的隨時可以犧牲的棋子。」

路透社引述香港普衡律所Shaun Wu指出，那些希望在中國做生意的外國公司，可能發現中國監管當局將對他們在當地和外國的商業行為進行更為嚴厲的審查。

觀察人士分析，中國通過《反外國制裁法》，有一種緊急需要，這就是在中國與美國及西方對抗加劇，在新疆、香港，以及貿易方面不斷引發西方制裁中國高官及實體後，中方繼續找到這樣一個讓自己「合法」對抗西方的武器。法新社則分析，中方需要以此解壓。

事實上，該法的內容，毫不掩飾對抗基調，特別是北京把西方國家任何針對中國人權問題，破壞香港一國兩制，大規模鎮壓維吾爾人引發的制裁，都歸類為「干涉中國內政」。美國依據法律對中國制裁的，如近年先後通過的香港法案，新疆法案，西藏法案，都可以「符合」該法例說的「以各種借口或者依據其本國法律對我國進行遏制、打壓，對我國公民、組織採取歧視性限制措施」條文，因此觸犯了中國的「反制裁法」。

不過，法廣網質疑，中國這部法例真的能夠可阻擋，美國和西方國家今後因人權、貿易等問題繼續制裁北京，「中國此前已經對美國、歐盟對中國高官及實體的制裁採取了反制，貿易戰最激烈時期，中國也對美國每次採取的加碼關稅『對等反制』，只是因為美國對華貿易赤字巨大因而美國對華懲罰性關稅數額越來越大時，北京後來已無法繼續『對等反制』」。

法廣網又以歐盟早前對中國的制裁其實相當有限，北京卻採取極不對稱的強烈反制，結果，習近平去年12月底與歐盟苦苦談判達成的「中歐投資協議」告吹，此舉被公認中方得不償失。即使中國單方面制裁澳洲，但最後也是自己利益受損。

澳洲悉尼科技大學教授馮崇義表示，中國採取以牙還牙的方式應對外國制裁，往往高估了自己的實力。他表示：「他們的心態就是遠遠的高估習大大的威風，遠遠的高估中國的實力。他有時候是自己把自己騙了，認為他們真的那麼強大。他對澳大利亞，對歐盟的制裁，認為歐盟和澳大利亞對中國的經濟依賴很大。」

路透社/ 美國之音/ 法廣網

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