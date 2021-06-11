國家航天局今早在北京舉行了天問一號探測器着陸首批科學影像圖揭幕儀式，公佈了由「祝融號」火星車拍攝的影像圖，包括着陸點全景、火星地形地貌、「中國印迹」和「着巡合影」。

着陸點全景是火星車未駛離着陸平台時拍攝的。由火星車桅杆上的導航地形相機進行360°環拍，然後校正和鑲嵌拼接。圖像顯示，着陸點附近地勢平坦，遠處可見火星地平線，石塊豐度和尺寸與當局預期一致，表明着陸點自主選擇和懸停避障實施效果良好。

火星地形地貌圖是火星車駛達火星表面後拍攝的，是導航地形相機拍攝的第一幅地形地貌影像圖。圖像顯示，近處表面較平坦，分佈着大小不同的石塊。石塊邊緣平滑，顏色較淺而呈半掩埋狀。遠處有一環形坑，環形坑邊緣則分佈着顏色較深，棱角分明的石塊。更遠處是幾座沙丘。

「中國印迹」是火星車駛到着陸平台東偏南60度方向約6米處時拍攝的着陸平台影像圖。圖像可見着陸平台和國旗，而地貌表面細節豐富。

「着巡合影」是火星車駛到着陸平台南向約10米處，釋放安裝在火星車底部的分離相機拍攝的。拍攝後，火星車退至着陸平台附近。分離相機拍攝了火星車移動過程和火星車與着陸平台的合影。其圖像通過無線信號傳送到火星車，再由火星車通過環繞器中傳回地面。

國家航天局局長張克儉表示，會組織實施各項科學探測任務，獲取高質量科學數據，並論證和實施好未來航天重大的工程，推動航天事業的高質量發展。

天問一號探測器於2020年7月23日成功發射，經歷了地火轉移、火星捕獲、火星停泊、離軌着陸和科學探測等階段。而本月7日，天問一號發佈了着陸區域高分影像圖。截至今日，「祝融號」已在火星表面工作28個火星日。

國家航天局

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