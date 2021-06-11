澳洲對中國戒懼日增，當地有媒體報道，澳洲將會斥資100億澳洲幣（約600.3億港元），升級現役的6艘柯林斯級（Collins Class）潛艇，以應付中國的威脅。

媒體大亨梅鐸旗下《澳洲人報》（The Australian ）周五（11日）以頭版頭條獨家報道，指由於中國霸權威脅印太地區安全，加上法國替澳洲建造的12艘潛艇要2035年起才陸續服役，所以防長達頓（Peter Dutton）下令，升級現役柯林斯級全部6艘潛艇。

報道指，升級工程會待潛艇役齡屆30年時開始，預料2026年會有第一艘潛艇接受升級，每艘潛艇的工程時間約2年。

報道又指，澳洲國防部過去並未考慮有關潛艇的升級計劃。不過，由於中國軍事威脅迫近，估計中國在印太區部署有60至70艘潛艇，預料2030時，規模會升至75艘，所以澳洲有必要維時一定規模的潛艇艦隊。

達頓表示，澳洲要面對現實，正視面對的區域安全威脅，而潛艇是減低風險的重要一環。

報道指值得注意的是，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）即將在下星期出訪法國。預料莫里森與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）會面時，將會討論到法國「海軍集團」於南澳州阿德雷得市（Adelaide）建造12艘攻擊潛艦的相關事宜。

報道指，該潛艇計劃已出現延誤，且澳法兩國正就配備及造價陷入爭議。

《澳洲人報》指出，升級現役潛艇將需要克服多項高風險工程，因為涉及潛艇內部全面改裝，以及包括柴油發動機、感應器材的主馬達和電池、數位潛望鏡及其他重要配備的替換和升級。

報道指，潛艇升級工程會有建造商瑞典「紳寶考庫姆公司」（SAAB Kockums）協助執行。

中央社

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