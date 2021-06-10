台灣好心肝診所違規偷步打疫苗事件持續發酵。台北市長柯文哲承認，獲市政府配發疫苗的診所多達六間。負責向好心肝配送的衞生局股長，已被移送政風處接受調查。衞生局長黃世傑昨公開宣佈，因督導不周已向市長柯文哲口頭請辭。

有知情人士透露，今次醜聞主因是柯文哲不滿接種疫苗速度慢，要求短時間「消化」剩餘疫苗，令衞生局急於交差，隨意分發疫苗。有獲發疫苗的診所高層亦證實，是當局主動表示有多餘疫苗，可向診所配發，並非診所自行偷打。

高風險醫務人員尚未全部完成優先接種，台北坊間診所就開始為普通民眾打疫苗。柯文哲昨證實，除最先曝光的好心肝診所，獲發足夠1,285人接種的115瓶疫苗外。醫務機構禾馨旗下四間診所，亦獲85瓶疫苗，和眾診所則獲兩瓶。六間診所共獲202瓶。有網民爆料，除好心肝等診所外，中部某公立醫學中心亦開VIP貴賓室為「金主」打疫苗。台中榮民總醫院澄清，指得悉傳言後，已確認疫苗全為醫護人員等接種，絕未幫任何權貴施打。

外界質疑利益輸送

事件引起台灣譁然，加上涉事的好心肝，董事長許金川為柯文哲恩師，外界質疑事件涉特權利益輸送。台北地檢署則立案調查，由「防疫處理小組」檢察官負責，昨廉政署、調查局及警方組成專案小組，到診所及及當地衞生局等處調查資料，至少20人被約談助查，其中包括許金川及市政府人員。

好心肝事件中負責分發疫苗的衞生局股長首當其衝受查。有衞生局基層人員抱怨，該股長實為代罪羔羊。他指，市長曾數度炮轟中央疫苗量不足，當地方獲發疫苗後，柯又擔憂執政綠營反擊，故訂下不合理指標，務求極速打完疫苗，如早前獲發5.6萬劑後，竟要求一周內打完。惟疫苗皆分發到醫院給醫護，難以加速擴大接種，故該局壓力極大，最終為交差只能將未打的疫苗轉到診所。

衞生局長口頭請辭

該人員又透露，衞生局長黃世傑數次因此事與柯文哲對駡。黃昨日下午現身防疫記者會，宣佈：「我督導不周已經跟市長提出請辭。」獲發疫苗的禾馨醫療營運長林思宏表示，並非因有「特殊交情」才取得疫苗。至於外流的禾馨職員與衞生局人員對話顯示，診所提出要求疫苗後，不足15分鐘即獲答允提供。禾馨醫療執行長蘇怡寧則喊冤，指是當局主動通知有多餘疫苗供診所申請，他們僅是相信官方。

疫情警號未解除。台灣昨新增263宗本土確診，28人死亡。繼早前壹電視員工檢測結果全部陰性後，曾爆外籍勞工感染的苗栗京元電子廠，亦對近千名外勞作第二次快速篩查，結果30名原對病毒呈陰性人士轉為陽性。

台灣蘋果新聞網/中央社