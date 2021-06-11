內地大城市的人口因樓價及生活指數等因素大幅萎縮。據內地政經媒體《21世紀經濟報道》引用官方數據指出，內地四大直轄市，包括北京、上海、天津及重慶最核心區域人口，在過去10年不斷減少；以北京的東城區和西城區為例，10年間人口縮減16.05%。即使黑龍江省近10年，也出現人口-16.87%的負增長。內地人口學家指，高昂的房價、較高的生活成本與擁堵的交通等，都成為促使人口由核心地段外遷至周邊地區的重要因素。

報道指，北京東城區和西城區，在第七次人口普查中常住人口為1,815,043人。而在10年之前的第六次人口普查數據顯示，東城區（包括原東城區和原崇文區）的人口達到91.9萬人，西城區（包括原西城區和原宣武區）人口124.3萬人，兩區總人口為216.2萬人。可見，10年的時間中，北京核心區人口縮水達16.05%。

若單單以東城區計算，當地人口從2010年的91.9萬，快速下降到70.9萬，降幅達到22.9%，成為四大直轄市中「縮水」最多的區。

至於北京六大中心城區（指東城區、西城區、朝陽區、豐台區、石景山區和海澱區），2020年佔北京總人口的比重為50.2%，較2010年下降9.5個百分點，降幅極快。

與 2010年第六次全國人口普查相比，2020年上海中心城區（黃浦、徐匯、長寧、靜安、普陀、虹口、楊浦區）人口所佔比重減少3.4個百分點，郊區人口所佔比重則增加2.5個百分點。

天津中心城區（和平、河東、河西、南開、河北、紅橋區）人口所佔的比重下降4.3%，反而是環城四區（東麗、西青、津南、北辰區）人口所佔比重大幅提高8.6%。重慶的渝中區等，近10年也出現常住人口「縮水」。

而內地31個省份中，常住人口縮水最快的為黑龍江省，近10年人口增長率為-16.87%。

與核心區人口普遍下降不同，直轄市的其他城區尤其是郊區，不少出現了人口的快速增長。比如，天津的西青區在過去10年常住人口從68.47萬上升到119.51萬，增幅達到74.55%。北京的通州區常住人口從2010年的118.4萬增長到184.03萬，增幅55.43%。

華南城市研究會副會長孫不熟表示，導致大城市的人口從核心區流向其他城區和郊區，主要是市場的無形之手在調控的。大城市核心區人口超過一個「峯值」後，就會因為房價和租金上漲、生活成本上升、交通擁堵等原因，人口自然向周邊地區擴散。

中原地產首席分析師張大偉則謂：「在這樣的情況下，對郊區的發展是一個利好，因為外來人口的落戶會繼續增長。而房價是貨幣、信貸的一個表現形式，雖然說信貸的增幅在放緩，但增加仍然是一個趨勢，因此我認為，大城市房郊區的房價還是會有平穩的提升。」

《21世紀經濟報道》

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