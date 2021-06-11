一名18歲、曾參與理大之疫的香港女生Kristy（化名），日前接受德國之聲訪問時批評台灣政府辦事死板，亦擔心如果特區護照到期後，回港換證時可能被捕。台灣陸委會今日回應時稱，對於到台尋求人道協助的香港居民，政府審酌個案安全與自由受緊急危害程度，依據人道原則及相關法規妥適處理。

陸委會稱，港人人道援助工作事涉機敏，為保護受助個案的安全及隱私，避免協處機制受到干擾及滲透，政府不便對外說明受助個案的數目及相關資訊。

陸委會又表示，對於透過協處機制受助個案，台港服務交流辦公室都會指定專人，以不同對象的不同需求，分別提供協助，輔導這些人在台居住、生活、就學、就業等事宜，並適時協調相關機關予以必要協助，妥善處理這些人在台安置照顧事宜。

Kristy稱，她去年9月以僑生身份到台升讀大學，原以為可鬆一口氣，但她的特區護照明年夏天到期，她擔心回港換領時會被捕，但如果不換領，不但無法出入境，而且繼續在台灣生活也有困難，因為以後找工作、結婚、申請居留，每一關都要有護照。

Kristy又批評，台灣行政手續官僚、死板，不能補交其他文件代替，公務員只會建議她回港補辦，但官員根本不明白「我根本不能回去」。

台灣《蘋果新聞網》

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