台灣好心肝診所爆發違規施打疫苗風波，目前尚未公開的施打名單也備受外界關注。據了解，整份名單有不少知名人士，包括工商界、文化界大老，另外還有電視台經營人、前院級發言人、監察委員、國策顧問，以及多位資深藝人、主播與政論節目主持人，由於該份名單準備交給檢調，很可能不會對外曝光。

台北市府於六月七日、八日，配發115瓶AZ疫苗給好心肝診所，據了解，好心肝被通知有疫苗可領取當天，就派員自己到市政府領疫苗，隨後就展開大量施打，總計前後兩天施打了1,285人。目前這份施打名單已在北市府手中，由於打疫苗必須刷健保卡，疾管署已有這份名單，有部分訊息已經開始在網路、媒體間流傳。

根據名單，這些打到疫苗者多是社會各界名人，捐錢一定有辦法，和肝基會或好心肝診所很有關係也是肯定，但是否真的是每天到診所或肝基會服務、社會各界共識的「志工」則留給社會公評。

根據《蘋果》目前掌握20人名單包括，３名政界名人、文化界名人、電商大老、通路大老、媒體大亨和３個知名媒體人、侯昌明夫妻檔等４個知名藝人、線上串流平台高層。據了解名單中確實沒有趙少康，他自己本人也澄清絕沒有去打。

OTT平台愛奇藝因被視為中國企業，先前遭NCC下令禁止台灣企業或個人代理，但愛奇藝高層並未到中國打疫苗，高級副總裁楊鳴也在這波施打名單中，他回應台灣《蘋果動新聞》詢問坦言：「是，我有打。」印象中施打日期是6月8日。楊鳴表示「好心肝」的許金川醫生是他的醫生和多年朋友，他也是「好心肝」志工並且捐款。問他要去打疫苗是否有疑遲，他坦言多少有。

知名藝人夫妻檔侯昌明和曾雅蘭也在這群施打疫苗名單中，剛透過經紀人表示，兩人確實有打疫苗，他們夫妻以資深義工的身分，也不定期的都會去門診幫忙，所以怕有被感染到的風險，因此也有好心肝擴大認定醫療相關人員的身分，所以去施打疫苗。

另外，台灣疫情自5月爆發，兩度延長三級警戒至今已28日，衞福部長陳時中今日（11日）表明解除無期。當地偷步打疫苗問題也越演越烈，有台北市政府文件流出，顯示官方有要求限時打完疫苗，而主持會議的市長柯文哲遭猛烈批評，事發後推卸責任予前線人員。

台北市好心肝診所被揭偷步為民眾接種疫苗事件，柯文哲早前公開認錯，稱在「管控上有問題」。柯文晢昨日（10日）又公佈小禾馨連鎖及合眾診所等5家診所也領到疫苗，同樣將責任推給前線分工，逼得衞生局長黃世傑請辭。

不過，衞生局有員工爆料，指事件源於柯文哲訂立了不合理的KPI（關鍵績效指標），限時要將台北市獲分配的疫苗接種完，在私人大醫院不配合下，基層只好轉發到診所快速消化。該員工批評，柯文哲事後不斷將責任推給前線。

網絡上今日流傳一份台北市政府文件，顯示會議時間為周二（8日）上午，當中列明「請於6/9前將北市剩餘660瓶疫苗COVID-19，全數施打完畢（衞生局）」，而會議主持者為柯文哲。

前桃園市議員王浩宇在Facebook留言批評，指柯文哲一邊用缺乏疫苗攻擊中央，一邊卻多到打不完，施壓基層限時消化，但基層出狀況後卻把責任推卸，指摘柯文哲欠缺擔當。

柯文哲昨晚亦再就事件認錯，指會調查清楚，不會避責，重申問題根源在於疫苗不足。

另外，台中地檢署今日會派員到醫院調查，是否有按規定順序施打疫苗，但拒證實是否前往遭網民不點名指控在「VIP服務中心替大人物接種」的台中榮總醫院。

而雲林縣傳出有掮客可以5,000元台幣（約1,402港元）介紹接種疫苗，當地衞生局已轉予雲林地檢署調查。

台灣《蘋果新聞網》

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