甘肅上月22日發生導致21死的百公里馬拉松越野賽，引起中央震怒，昨日網傳涉責的白銀市景泰縣縣委書記李作璧，8日與中紀委見面後在酒店墮樓身亡。當地警方已證實墜樓男子為景泰縣委原書記李作璧，並排除他殺，正進一步調查。甘肅省委、省政府成立的聯合調查組，於今日下午4時召開新聞發佈會，指經報省委批准，會對涉嫌職務犯罪的27名公職人員嚴肅追責問責。

調查組組長、甘肅省應急廳廳長黃澤元指，調查組按照國家規定的法定職責和白銀市、景泰縣兩級方案賦予的職責任務，進行審查調查。調查指，賽事組織管理不規範，和運營執行不專業，導致重大人員傷亡，同時宣佈會對涉嫌職務犯罪的27名公職人員嚴肅追責問責，包括5名省管幹部和22名非省管幹部。

至於早前被傳墮樓身亡的白銀市政協原副主席、景泰縣委原書記李作壁，調查指他對事件負有主要領導責任，但因為他已去世，依據《中國共產黨紀律處分條例》第36條規定，對其違紀問題作出書面結論，不給予處分。

事故調查認定，天氣是原因之一，因為百公里越野賽參賽選手在強度和難度最高賽段，遭遇當日最大風力、降水及降溫造成的最低體感溫度，導致部份選手因急性失溫死亡。

而有關賽事舉辦機構風險防範意識不強，賽前收到氣象訊息專報和大風藍色預警後，未按照高海拔賽事要求，將防風保暖裝備列入強制裝備清單。另外，百公里越野賽賽道補給點設置亦不合理。在最難、最危險的高海拔賽段（2,230米）未設置醫療救助和補給點，未採取加強和改善通訊條件的措施，亦導致通訊聯絡不暢。間接原因則包括賽事組織管理不規範、安全監管措施不落實、救援力量準備不到位和安全保障條件不充份。

調查認定甘肅晟景體育文化發展有限公司對事件的發生負有直接責任，公司負責人張小燕等5人已被正式批准逮捕，由當地司法機關依法追究其刑事責任。賽事主辦方、承辦方、協辦方和執行運營方16個單位及其27名相關人員對事件的發生負有責任，已對相關人員給予處分並依法依規處理。

央視新聞 /《新京報》

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