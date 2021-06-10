台灣自行研製的高端疫苗，昨公佈第二期人體臨床試驗結果。由於試驗會向「對照組」參與者注射安慰劑，結果公佈前無人知誰被接種真正疫苗，故此次又被稱為「解盲」。高端表示正向疾病管制署申請「緊急使用授權」（EUA），爭取7月起在當地接種。

今年可產1,000萬劑

高端「解盲」前夕，台灣衞生福利部強調EUA的三項審查標準，包括抗體效價強度（potency）不能低於英國阿斯利康疫苗等。高端昨召開的解盲記者會上，總經理陳燦堅表示，疫苗第二期實驗人數3,000人以上，發燒率低於1%，符合EUA標準對疫苗安全性的要求。陳又指，高端今年至少可產1,000萬劑疫苗，衞福部已預購500萬劑，同時計劃明年為台灣友邦提供疫苗。他又指，會繼續進行第三期試驗，爭取國際認證，由於三期試驗成本較高，不排除會轉到友邦進行。

不過，台灣有專家對高端疫苗存有爭議。台大醫院臨床試驗中心主任陳建煒指，高端疫苗要公佈的數據並非「臨床二期完全解盲」，而只是「期中分析」，後續分析結果會有三種可能性，即繼續試驗、建議修改臨床試驗，或停止試驗。同時，二期分析聚焦「安全性」和「免疫生成性」，但第三期報告才有「保護力」數據。

陳建煒分析，去年10月台廠國光生技、聯亞生技及高端疫苗三家公司均表明會進行超過3,000人的二期試驗，當時台灣病例不多，故當局折衷以「安全性」和「免疫生成性」作EUA評估標準。

此外，衞福部昨向立法院提交的報告亦指，三家台廠均使用重組蛋白技術，開發期較長，不易應付容易突變的病毒，建議台灣盡快研發核酸技術疫苗如mRNA（信使核糖核酸）疫苗。

台灣蘋果新聞網/台灣《經濟日報》