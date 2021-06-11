台灣東部今日發生多次地震，從今日下午1時12分起，至5時01分，合共發生9次地震，震央多數位於壽豐鄉，一次則位於台東縣海端鄉，規模介乎於3.4至5.3級，在下午3時33至36分，更出現「3分鐘3連震」。中央氣象局地震測報中心副主任吳健富表示，預計未來兩周可能會有餘震，加上近日落雨，山區道路可能因地質震動導致土石鬆軟，提醒前往山區者要提防。這系列地震，台北、新北的震度只是1級，不過北部民眾對地震相當有感覺，吳健富解釋，可能是因為高樓大樓的共振效應。

總統專機走私煙案 13人被判刑

台灣總統蔡英文隨扈，前年利用專機走私香煙返台，包括華航前副總經理邱彰信，國安局少校吳宗憲、張恒嘉等13人被起訴。台北地院今依《貪污治罪條例》及《稅捐稽徵法》等罪，判處吳宗憲有期徒刑10年4個月、張恒嘉有期徒刑10年2個月，邱彰信2年8月徒刑，華航空品處協理于堯判2年6月徒刑，其餘9人也遭判不等刑度。都可上訴。

蔡英文2019年7月出訪太平洋友邦，返台後隨即爆出多名隨扈利用專機、特遇通關等方式，走私萬條香煙返台。法官在判決中痛批吳男等8名軍士官，「身為國安特勤人員卻濫用特權、公器私用，走私免稅菸品逃漏稅近818萬元新台幣（約229.5萬港元），嚴重損害國家形象及國際聲譽」。

北京警告美國恪守一中原則

美國貿易代表戴琪昨晚與台灣經貿談判辦公室總談判代表鄧振中進行視像會議，同意未來數周重啟台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談。在北京，外交部發言人汪文斌表示，「堅決反對任何形式的美台官方往來」，反對中國的建交國與台灣商討、簽訂任何「具有主權意涵和官方性質」的協定。他又敦促美方「切實恪守『一個中國』原則和中美三個聯合公報的規定，停止美台官方往來」，以免嚴重損害中美關系和台海和平穩定。

綜合報道

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