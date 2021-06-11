【本報訊】內地「996（早上9時上班，晚上9時下班，每周工作六天）」工作制一直飽受抨擊，騰訊集團旗下一間IT公司光子工作室昨日公佈「強制不加班雙休」政策，逢周三上午9時30分上班，晚上6時必須下班，其他工作日則在晚上9時前離開公司，星期六日放假。有關安排隨即成為熱話，不少網民痛斥虛偽，總部設在香港的中國勞工通訊的研究員Aidan向本報分析，光子工作室隨時違反《勞動法》，而且該方案也未必能落實。

根據網上流傳通告，騰訊光子工作室提出「快樂工作，健康生活」，將星期三當作「周三健康日」，即上午9時30分上班，晚上6時必須下班，當日工作時數是8.5小時。至於其他平日，公司表明「不晚於晚上9時離開辦公室」，如有特殊需要更晚離開，則須事先提出申請。在周六及周日，公司提出「全面雙休」，但若有緊急項目，要在周五下午4時提出申請，「嚴禁周六及周日連續兩天加班」。騰訊互娛相關負責人表示，措施是鼓勵員工勞逸結合，進一步提升工作效率，同時也更好地關注身心健康，更多時間陪伴家人。

有特殊原因可申請加班

中國勞工通訊的研究員Aidan分析指，今次騰訊光子工作室的條文仍有模糊之處，有可能觸犯《勞動法》。他稱根據該法第36條，工人每日勞動不超過八小時，平均每周工作時間不超過44小時，但若有特殊原因可加班工作，每日不得加班超過三小時，每月不得加班超過36小時。他指出，光子工作室在周三以外的工作時間寫明「按部門安排處理」，下班不晚於晚上9時；周三以外日子若同樣是上午9時30分上班，晚上9時離開，即每天工作11.5小時，加班3.5小時，加上周三加班0.5小時，一周共加班14.5小時，一個月共加班58小時，「那即是違反一個月不得加班超過36小時的規定」。若周三以外日子是上午10時30分上班、晚上9時離開，那一個月就是加班42小時，同樣違法。所謂「996」工作制，近年一直存在一些高薪資、高競爭、發展快的科企，被指違反《勞工法》，變相一周工作時間72小時，每周比正常工時要求多出28小時。阿里巴巴創辦人馬雲2019年曾稱：「『996』是一種巨大的福氣。」馬認為只要找到喜歡的事就沒「996」問題。但以命換錢的996制度導致年輕人加班猝死的事件不斷。

騰訊有公司改制，Aidan強調：「中國勞動法其實寫得相當好，比香港更好，但問題是沒有真正落實，今次未必能夠避過『996』，原因是回家也可能要工作。」內地網民亦不吃這一套：「就只有周三，那不就是除了周三其他天使勁加班麽，有意思嗎？」