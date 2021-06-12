（內容：新增）最多港人接種的復必泰（BioNTech）疫苗即將在內地生產。上海復星醫藥昨天召開股東大會，董事長吳以芳表示，其代理的疫苗復必泰等待審批中，至於用技術轉移在上海生產疫苗方面，預計本月落實合資協議，8月建成本地化生產線並開始正常生產。復星於早前的公告中提及，復必泰年產達10億劑。另外，台灣亦已同意有條件進口BioNTech疫苗。

董事長吳以芳表示，圍繞藥學相關的附條件審批要求事項已基本完成，關於後續附條件將要開展的研究及臨床方面的要求，基本上也梳理清晰。他表示，「審批整體進展正有序正常地展開，與國家藥品監督局的溝通也十分快速有效，現在在等待最終的審批。」

對於復必泰的本地化生產，復星醫藥稱，BioNTech派出的專家已到上海金山的工廠與復星醫藥團隊一起開展工作，雙方每天都有一次關於各個專業工作組的會議。

5月9日，復星醫藥公告，其與BioNTech擬投資設立合資公司，以實現mRNA新冠疫苗產品的商業化本地生產，年產量可達10億劑。

台灣疫情爆發後，政府一直被質疑採購疫苗不力及阻撓民間搜購應急。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今午表示，對於鴻海集團創辦人郭台銘委託台康提出進口BioNTech疫苗，中心已召開會議並同意有條件專案進口，只要原廠提供出貨證明就可以，方便相關單位採購。

根據香港政府新聞網，截至昨日，在已接種第一劑疫苗人士中，約735,200人接種科興疫苗，約936,500人接種復必泰疫苗；在已接種第二劑疫苗的人士中，約488,200人接種科興疫苗，約677,500人接種復必泰疫苗。

財新網／香港政府新聞網／台灣《蘋果新聞網》

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