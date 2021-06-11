內地早前全面開放三孩生育政策，希望改善少子化問題。不過，有統計顯示，內地單身者數量達2.4億，當中逾9,000萬人獨居。獨身成風，市場湧現不少迷你裝產品，如一口甜筒、一餐份量白米以及細杯裝奶茶，迎合單身或追求健康的年輕族群。有經濟學者向《蘋果》表示，內地市場流行一窩蜂，預料一人量商品熱潮未必持久，且其消費規模難對整體經濟帶來明顯改變。

據民政部早前數據顯示，截至2018年，內地有2.4億人屬成年單身，當中7,700萬是獨居，估計今年成人獨居人口會上升到9,200萬。

在一二線城市，單身青年比例分別達到接近30%和超過26%。據《2019租房青年生活調查報告》，逾51%年輕租客愛獨居生活。

一人樂活主義盛行，市場也作出回應，不斷推出針對一人需要的產品和消費模式，例如迷你家電。據蘇寧易購今年5月10日到17日數據，「一人食」家電銷量年增長率平均在400%以上，像單人電鍋的年增長率為585.8%、10公升迷你焗爐年銷量增長427.7%。

針對一人需要的食品，也大行其道。有報道指，江蘇南京的商場貨架，迷你裝食品近期越發豐富，諸如300克裝，一餐可吃光的迷你白米，售9.9元人民幣（下同，約12港元），顧客大多為年輕獨居族，他們認為「自己一個人住，用這種小包裝很方便」、「一頓一袋，再也不擔心米生蟲了」。

白米之外，甜筒和奶茶也有迷你裝，像可「一啖食晒」的小甜筒，一盒10個售13.5元（約16.4港元）；有手搖奶茶店推出迷你版奶茶，兩杯售11元（約13.4港元），每杯容量僅為正常的一半，即約250毫升。

據了解，這類袖珍甜品頗受單身女生歡迎，既可滿足口腹之慾，又能節制份量，不用擔心變肥。

而主打一人食、煮也不用的自熱食品如自熱火鍋，去年「雙11」零時起20分鐘內，某品牌在天貓的旗艦店銷售額即衝破1億元（約1.2億港元）。而天貓食品行業工作人員楊箏去年曾向內媒表示，過去一年在天貓平台一人食的產品，例如1斤裝白米或小瓶酒等，同比增長逾30%。

美國克林信大學經濟系副教授徐家健向《蘋果》表示，中國傳統較早婚，並無一人經濟的需求，但近年多人遲婚令單身消費市場規模變大，市場自然會出現迷你版、一人份的商品或服務，滿足消費需求。

他指，相對傳統家庭裝商品，迷你版的包裝成本會更高及更不環保，「不過因滿足到單身族的個人喜好而願意畀」。

徐家健指出，內地是已形成一人經濟的市場，但長遠不會對整體經濟規模帶來革命性改變，「內地好多時都一窩蜂，興一排就會收（縮）番」，加上人口結構不會突變，是循序漸進發展，市場最終都會形成平衡。

東南大學經濟管理學院副教授浦正寧則對內媒表示，一人份商品興起，除回應單身者增加外，也呼應健康生活理念，讓消費者在滿足口慾同時，不會因進食份量太多而有負罪感。

《蘋果》記者／《現代快報》／《工商時報》／新浪微博

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