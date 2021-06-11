中共總書記習近平在宣佈「脫貧攻堅戰取得全面勝利」後，把目光轉投其曾擔任省委書記的浙江省，要求該省進行「共同富裕示範區」試點工作，包括「合理調節過高收入」，取締非法收入，並鼓勵引導高收入群體和企業家興辦社會公益事業等，總結經驗後向全國推廣。時事評論員劉銳紹對本報稱，內地貧富懸殊問題嚴重，「共同富裕」是為紓緩社會不滿，達致政權穩定。

專家指為維穩

中共中央和國務院發佈《關於支持浙江高質量發展建設共同富裕示範區的意見》，要求浙江省在解決中國發展不平衡問題上「先行先試、作出示範」。文件提出，浙江要進行收入分配制度改革試驗，2025年人均地區生產總值達到中等發達經濟體水平，到2035年人均地區生產總值和城鄉居民收入爭取達到發達經濟體水平，基本實現共同富裕。

在收入再分配方面，文件提出要合理調節過高收入，繼續遏制以權力、行政壟斷等非市場因素獲取收入，取締非法收入。此外，浙江要建立健全回報社會的激勵機制，要求企業家增強社會責任意識，積極參與和興辦社會公益事業；亦要設立工資合理增長機制，完善上市公司分紅制度，並鼓勵企業開展員工持股計劃等。

劉銳紹表示，內地官方一直未有公佈堅尼系數，但學術界計算至少為0.53，一旦達到0.6，社會發生動盪的機會率極高，「社會開始唔穩定，甚至去到爆炸邊緣」。

新華社/《蘋果》記者