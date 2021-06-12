美國3名參議員周日（6日）乘美國軍機直接訪台，一度令外界擔心中國會派解放軍抵台回應。其中一名訪台參議員達克沃思 （Ladda Tammy Duckworth）在《日經》專訪中透露訪台人選有深意，表明「美國不會拋棄台灣」，要向中國不尊重「領土邊界」示警及呼籲日韓等印太區主要盟友加強合作。

達克沃思日前接受《日經亞洲評論》專訪。對於台灣備受中國壓力，她表示「會現身相挺，不讓他們獨自面對考驗和磨難。」

至於訪台時宣佈向台灣提供75萬劑疫苗。達克沃思形容：「這是在朋友有需要時，與他們並肩站立。」她又指出，當美國爆發疫情時，也獲台灣提供個人防護裝備。

解放軍不斷增加對台軍事威嚇，美軍印太司令部前司令戴維森（Philip Davidson）月前更預測，中國可能6年內試圖攻台。達克沃思在專訪中也坦承，對中國武統的壓力「當然有」緊逼感。

達克沃思說：「日本和美國，還有韓國，我們都是該地區民主的堅定支持者，……我們和我們的盟友需要確保台灣的完整性海峽兩岸，保持台灣自衞的能力。」

她又透露，自己與另外兩名參議員的訪台之行，是經特別安排。達克沃思指，訪台前已與拜登政府「非常密切」合作，就向台提供疫苗協商數周，「特別因為中國阻撓台灣取得疫苗」。

另外，參與這趟訪問的人選其實經過刻意挑選。她和參議員軍委會成員沙利文（Daniel Scott Sullivan）都是退伍軍人，參議員外委會成員庫恩斯 （Christopher Andrew Coons）則曾與拜登政府在外交方面密切合作，尤其是與人權相關議題。

達克沃思還透露，直接乘坐敏感的美國軍機訪台，是在韓國訪問時向白宮國安顧問沙利文（Jake Sullivan）提出3人想前往台灣的想法，獲對方回答「當然沒問題，我們會提供你們飛機」。

中央社／新頭殼newtalk

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