台灣連續第5年被世界衞生大會(World Health Assembly,WHA)拒之門外。日本參議會昨日(11日)全體贊成通過決議案,要求各國同意台灣參與WHA。全體議員起立通過決議案的畫面感動不少台灣人。中國駐日本使館隨即對此表示強烈反對,並已向日方提出嚴正交涉。今午,台灣總統蔡英文在Twitter發文對日本表示感謝。

台灣總統蔡英文未有回應中方,但於今午在Twitter以日文發文感謝日本參議院,並指「One for All, All for One(我為人人,人人為我)」,指台灣仍在困境中,但會積極作出貢獻。她呼籲各國需合力以結束COVID-19疫情為目標。網民紛紛留言為台灣打氣,有不少支持台灣的日本網民留言:「日台友好」、「不要輸給中國共產黨」和「台灣是重要的朋友」等。

台北駐日經濟文化代表處代表謝長廷今午亦在Facebook發文多謝日本參議院支持,並附上日本參議員表決時全體起立照片,並強調是「最美的鏡頭!深深感謝。」對於中方的回應,謝表示日本參議院議員能夠擺脫經濟的利害「挺着腰桿站起來」,相信在國際上大大提升了日本國家的品格,這是值得欽佩和感謝。

中國駐日本使館在議案通過後即表示日本參議院不顧中方嚴正立場,是「公然干涉中國內政」,表示「強烈不滿和堅決反對」,並已向日方提出嚴正交涉,並指責摘民進黨「台獨」立場,導致台灣地區參加世衞大會的「政治基礎不復存在」,並敦促日方停止借台灣問題干涉中國內政和將衞生問題政治化,避免給中日關係帶來進一步損害。

