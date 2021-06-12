中國年輕女導演朱聲仄的紀錄片《河流，奔跑着，倒映着》（A River Run, Turns, Erases, Replaces）獲得柏林電影節獨立單位獎卡里加里獎。《河流，奔跑着，倒映着》是一部關於武漢的作品，在2019年秋天完成拍攝，並以真實故事為素材，紀錄片將於下周四（17日）公開放映。

這部片片長87分鐘，於2016年夏天開拍，2019年秋天完成。內容以4封寫給去世親人朋友的信件（夫妻、祖孫，父女，兄弟）為主軸，整部紀錄片並沒任何對白。朱聲仄向內媒表示，紀錄片以真實故事改編，人物以她朋友和陌生人為原型，但細節是根據她的個人經歷和想法感受拍攝，「某程度上，他們（紀錄片的人物）其實都是我的故事，也是我寫給這座城市的信件。」

1分30秒的影片預告裏，是一個人在江水來回游泳，並無其他鏡頭。朱聲仄指，希望大眾對於疫情傷痛的回憶能夠隨着江水流走，「江水它是朝一個方向流的，你沒有辦法讓它回去，就像我們的生活，還有記憶」，並指世界上每個人也在面對疫情，但疫情對每個人的作用卻不同，就像每個人對長江的看法也不同。

紀錄片通過長鏡頭，捕捉城市的節奏。朱聲仄表示，透過較慢的節奏讓觀眾思考。柏林電影節評委會亦表示，《河流，奔跑着，倒映着》不尋常的構圖，和多層次的聲效，能令人感受到影像的魅力和力量，指紀錄片「並非在第一個鏡頭就吸引觀眾的作品。」

朱聲仄生於1987年，家鄉是武漢，現居芝加哥。在2014年執導第一步紀錄片《虛焦》，並於法國真實電影節上映，2019年憑作品《現在完成時》獲得《鹿特丹國際電影節》金虎獎。

德國之聲

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