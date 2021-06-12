台灣疫情爆發至今近一個月，根據台灣衞福部資料，至今累計12,500宗確診，385宗死亡個案。政府因採購疫苗欠佳重創民意。日本捐出的124萬劑AZ疫苗中的50萬劑，今早送到各縣市，最快今日可開打。

台灣中央流行疫情指揮中心昨日（11日）宣佈，124萬劑AZ疫苗檢驗封緘已完畢，今早起有50萬劑陸續送抵各縣市，依照各縣市政府準備情況，地方衞生局可分配即日開打，但疫苗開打日仍以6月15日為原則辦理。其中高雄市於今（12）日上午已接獲9.1萬劑AZ疫苗，除分配軍人1.1萬劑專案專用外，今下午起先針對前五類人員優先施打，這包含醫事人員、防疫人員、高風險工作者、因特殊情形必要出國者、機構與社福照顧系統人員及其受照顧者與洗腎患者。

此批日本贈送的AZ疫苗，全先開放予第一類到第六類的對象接種，包含除長照機構工作人員及住民、洗腎患者以及75歲以上長者。

新北市亞東醫院今早開放500劑莫德納（Moderna）供第一類醫事人員施打，但排隊人數太多要提早1小時，即早上7時發放號碼牌，30分鐘派清，預計下午可全數接種完畢。

苗栗縣政府因應新一批疫苗開放予75歲或以上長者接種，今日在縣18各鄉鎮市各開一個Google表單供人預約，但縣議員曾玟學今早8時許實測，全數18個表單俱當機不能使用。縣長徐耀昌需宣佈暫緩預約。

指揮中心又指，今日為端午連假首日，呼籲民眾非必要不要返鄉。

疫情其中一個重災區新北市，市政府提升防疫措施，禁止商家推出例外的行銷活動，以防端午長假出現人群聚集，便利店、超市及百貨公司也收緊容留人數，由每2.25平方米最多1人擴至3.3平方米。

大阪或現同款感謝牆

日本向台灣送出124萬劑牛津（AZ）疫苗抵台，台灣人紛紛在Facebook等社群媒體感謝日本。今年是311大地震10周年，3月在台北中山捷運站有一道日本對台灣「感謝牆」，當年曾因感謝311到台的日本人下坂泰生（Yasuo Shimosaka）與發起活動的「謝謝台灣」企劃發起人，一個在台生活47年的日本人合作，計劃在東京車站（MRT丸ノ内線通路）展出類似中山站的感謝牆，展示台灣人對日本的感謝。

計畫資金目標為 70 萬新台幣（約20萬港元），當中包括 65萬（18.5萬港元）的日本廣告設計製作費，以及約5萬元（1.5萬港元）製作及雜費。昨天不到一天的時間，已等得逾74萬元（約21萬港元）。下坂泰生在Facebook感請台灣人之餘，亦表示「決定要努力在大阪車站也張設一面同樣的感謝牆」。

嚴控端午回鄉令公路塞車逾2小時

今是端午節首天假期，台灣中央流行疫情指揮中心前二天已呼籲民眾不要返鄉過節，高公局更在各交流道啟動嚴格的行車流量管制，但今早9時許，台65快速道路連接國道三號土城交流道匝道湧現大量車潮，車陣綿延至少3公里，國道三號則一路順暢，車速都可達100公里以上。

不過，各公路大塞車，連累不少物流司機和上班族。有司機紛紛到《爆怨2公社》抱怨，表明自己根本不是要返鄉，一切都是為了工作才上國道，有物流網民更抱怨：「這4秒是怎樣，過一兩台又停了，高公局拜託長點腦好嘛！控制車流這樣控制的，管不好就包包解散啦！」

台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）