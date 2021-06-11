內地高考結束，各大院校扭盡六壬招收更多學生。知名的南京大學近日發佈數張由多名俊朗學長和漂亮學姐舉起紙牌的招生宣傳照，如「你想不想讓我成為你的青春？」部份紙牌內容卻被網民批評低俗，校方最終刪除帖文。

「和我泡在圖書館從早到晚」

時事評論員劉銳紹對本報表示，靠旁門左道去招生，若不收斂，容易出現常態化，他日要扭轉將非常困難。

南京大學是內地攻讀理科的頂級學府，學校6月7日在微博發帖：「南大學長學姐為高考生加油，千言萬語滙成一句話！我在南京大學等你。」帖文附有多張由該校學生舉紙牌的照片，其中有女生手上紙牌印有：「你想不想讓我成為你的青春？」「你想不想和我一起泡在杜廈圖書館從早晨到夜晚？」（圖）「在星雲樓領略藝術磅礴之美」等內容，大多以大學生活作噱頭。每個紙牌內容都有一個粗體字，組成「我在南京大學等你」。紙牌內容卻引來網民反感，直斥招生方式低俗，甚至有人認為是藉助女色、物化女性：「把女人當做行走的性資源？」不過亦有人認為照片和紙牌內容無問題，表示支持。

除了收生方式，內地大學近年的上課安排同樣引發爭議。本月初，社交媒體流傳河北師範大學一張外籍學生配「女伴」的相片，每名外籍男生兩旁都是女生。河北師大國際文化交流學院其後在官網發聲明解釋，相片顯示的是正常活動，希望提高中國學生的外語能力及外國留學生的漢語能力。惟網友質疑：「為何不是男同學陪伴呢？」

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