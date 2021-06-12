台灣資深傳媒人周玉蔻今日在FB影射前副總統連戰打「特權疫苗」，連戰辦公室主任彭國省解釋，連戰因罹患惡性腫瘤住院，在主診醫師建議下才施打。振興醫院也發聲明，指連戰雖不在前三類施打順序，但院方考慮到他年事已高又罹患癌症，基於人道立場才為連戰夫婦施打疫苗。國民黨國政基金會副董事長、連戰長子連勝文不滿痛批，政府不解決缺疫苗問題，反而針對患重病老人，是想轉移視線。

彭國省今早不願直接回應周玉蔻的言論，到了下午振興醫院證實連戰4月時因罹患惡性腫瘤曾入院治療，5月下旬才出院，由於進出醫院容易被感染，雖然連戰不在前三類施打族群，但院方考慮他年事已高，最近又得知政府將開放75歲以上長者施打，基於人道立場，在主診醫師建議下，才為連戰夫婦施打疫苗。彭國省隨後表示，尊重振興醫院的說法，並強調為連戰夫婦施打疫苗是院方的建議。

連勝文表示，父親生病住院那幾天，家人內心煎熬無比，因為每間醫院都有收治新冠肺炎患者，擔心父親會於院內感染。醫生強烈建議父母打疫苗，是事實。連勝文又稱，那幾天到醫院，壓力大得不得了，還好父親順利出院，但每天還是要治療。

今年已85歲的連戰，近年鮮少公開露面，4月出席考試院前院長、前台北市長許水德告別式時，雖兩鬢已現白髮，但氣色看來還不錯，不料就罹癌入院開刀。

台灣《蘋果新聞網》/ 三立新聞網

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