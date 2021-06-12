內地媒體自我審查早已是公開的秘密，近日就連內地網民也受不了。事緣內地官媒新華社昨日發佈一篇題為「輝瑞疫苗出事了，日本196人接種後死亡」的新聞，但新浪網在轉發這則消息時，竟將標題改為「輝瑞疫苗出事了，中國鄰國196人接種後死亡」。不少網民在評論留言狠批新浪網做法，指摘它「受日資助」。

據海外華文媒體多維新聞網報道，新華社發佈的該則報道，原來的標題為「輝瑞疫苗出事了，日本196人接種後死亡」，文中稱日本厚生勞動省最新統計，截至本月4日，日本有196人在接種輝瑞新冠疫苗後死亡。不過，日本政府尚未確認死亡案例和接種疫苗有直接因果關係。

不過，新浪網在轉發此則報道時，竟將標題改為「輝瑞疫苗出事了 中國鄰國196人接種後死亡」。此舉立即引起軒然大波，不少網民在評論留言斥責。有網民表示，日本外務省的資助不是白拿的。還有網民稱，「新浪網是日資控股公司」。

據悉，新浪網由日本人控股的傳聞來自於新浪成立之初，「軟銀」（soft bank）對新浪網的投資，軟銀的老闆孫正義是日裔美國人，但是目前新浪網的大股東是盛大，董事長為段永基，董事會中並沒有日本人。

事實上，「受日資助」近日成了內地網民的口頭譂。根據日本外務省官網一份文件顯示，清華青年作家蔣方舟、中國政法大學教授何兵等內地公共知識分子或網站大V，曾獲邀請參與日本「國際交流基金會」一個赴日參觀考察項目並資助，回國後協助宣傳日本。

有關消息一出，不少網民批評蔣方舟是收了外務省的錢為日方做文宣。蔣方舟隨即在微博回應稱：「此次（赴日）交流為公開正常的文化交流，特此聲明」，之後再次作出詳細回應，稱「日本二戰犯下罪行，至今沒有道歉，這一點不可原諒，也毋庸置疑。」她還澄清，在日期間除生活研究費用外，沒收任何額外費用。

多維新聞網

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