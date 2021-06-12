中國軍力不斷擴張，除了海軍下水如下餃子外，亦持續改良戰機性能。有日媒報道，中國有意改良殲31作為中國第3艘國產航母載戰機，日本軍事專家分析，殲31若能克服殲15弱點，將大幅提升中國航艦戰力。不過軍事評論員黃東則指出，改良後的殲31「唔湯唔水」，只會進一步拉大與美軍F35戰機的差距，認為中國官方需要審慎投資。他又懷疑，相關採用改良殲31作艦載機的消息，是有人在背後放風，涉及中國兩大航空軍工公司鬥法。

日本時事通信社報道指，外界越來越相信中國將第5代隱形戰機殲31部署在建造中的第3艘航空母艦上，主因是疑似殲31或其改進型的戰機出現在武漢一棟外觀形似航空母艦的大樓上方，這棟大樓被稱為「航艦大樓」，主要是為研發航艦而在陸地先進行相關研究。官媒《環球時報》對此報道指，「（如果確為殲31模型）殲31的改良型有可能成為開發新型航空母艦艦載機的首要選擇」。

中國目前的兩艘航艦遼寧號及山東號，部署的艦載機仍為殲15，日本軍事專家分析，遼寧號及山東號的滑跳甲板，限制了殲15的武器與燃料攜行量；但如果殲31能克服殲15的弱點，將會大幅提升中國航空母艦戰力。

不過，黃東有不同的看法，認為殲31在戰鬥力及不上殲20，改良是「唔湯唔水」，如果改良殲31而非其他戰鬥力更強的戰機，只會拉大與美軍F35戰機的差距，改良後都是「畀人練靶」，奉勸軍方「咁大嘅投資，要諗清楚」。

黃東又相信，軍方對於採用甚麼型號戰機作為艦載機，仍未有最終決定，因為可能牽涉中國兩大航空軍工公司，即瀋陽飛機工業集團和成都飛機工業集團日後的經營環境，以及背後的利益集團，黃東質疑有人刻意放風，企圖造勢。

《蘋果》記者

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