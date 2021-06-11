台灣政府擬再收緊港澳居民的居留條件。台灣當局規定，18歲以上香港及澳門永久居民申請在台居留，須填寫「香港澳門居民申請居留定居申報書」，然而有港人發現，申報書上突然多出一個選項「現（曾）於香港或澳門政府部門任職者，宣誓或簽署聲明擁護基本法、效忠港澳政府」，要求申請人表明曾否宣誓效忠政府，引起熱議。101台灣移民顧問有限公司創辦人張家樑（Garrick）向《蘋果》表示，相信台灣當局此舉是出於政治考慮，為防止被滲透。現時身處台灣的時事評論員桑普則認為，有關修正反映台灣當局已視香港政府和大陸機關同質。

另外，《蘋果》記者亦曾就此改動以書面形式向陸委會查詢，惟至截稿前未獲回覆。

台灣駐港機構台北經濟文化辦事處網頁顯示，18歲以上的香港及澳門永久居民申請在台居留，須填寫「香港澳門居民申請居留定居申報書」，而有關文件自本月1日作出修正，新增「現（曾）於香港或澳門政府部門任職者，宣誓或簽署聲明擁護基本法、效忠港澳門政府」的選項。此外，舊版申報書本來只要求申請人填寫最近10年的工作經歷，新版本則要求填寫畢業後所有工作經歷。

張家樑向《蘋果》表示，相信台灣當局此舉是出於政治考慮，防止被滲透。他又透露，台灣6月1日作出上述修正前，香港公務員申請在台居留都需要接受審查，台灣當局用其方法透過不同部門，審批有關申請人會否有可能涉及間諜活動，而其對公務員的定義亦非常廣闊，「連你曾在一間公立學校做IT，都會被定義成公務員」。

若表明曾宣誓效忠香港特區政府，會否代表無法申請在台居留？張家樑說無法預測，「因為最終決定權仍在台灣政府手上」，他估計未來居留台灣條件會進一步收窄，並加長「移民監」的日子。

桑普則認為，有關修正反映台灣當局已視香港政府和大陸機關同質，如美國去年8月簽署通過《香港自治法》，取消美國給予香港貿易特殊地位，「既然香港和大陸開始有融合，因此台灣必須與國家安全局、大陸委員會及內政部移民署一同聯審，去處理在大陸出生或有國家安全疑慮的個案。台灣當局亦早已表明，曾在香港或澳門政府部門宣誓或簽署聲明擁護港澳政府的人均有國家安全疑慮。一個人不可能有雙重效忠，既然你要食香港政府的飯，就不要打算去台灣，這非常公平。」他又預料，蔡英文政府將來很可能檢討《港澳條例》第60條，即停用這法例，取消對香港人的特殊待遇。

台灣早前計劃修訂港澳居民赴台居留、定居制度，目的是要阻截大陸藉香港滲透台灣，及招攬港澳創業青年及高級人才。台灣《自由時報》今年4月曾報道，陸委會正協調內政部檢討、修正「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」（許可辦法），未來將增加一重「長期居留」把關程序，港澳人士至少需要在台灣居留2至5年，方能獲發身份證，其他移民方法如投資、持專業資格等方式亦會收緊。

台灣內政部去年亦已修訂許可辦法中的部份規定，規定原為內地居民，現任或曾任內地黨政軍或公務機關、政治性機關的港澳居民，申請赴台居留時，都要經內政部移民署、國安局、陸委會跨部會聯審，且已否決中國星老闆向華強與兒子向佐赴台依親的居留申請，未來也會強化居留、定居制度，防堵中共藉此對台滲透。

《蘋果》記者

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