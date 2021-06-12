曾自言以「舔共」為榮、人稱「女版黃安」的台灣過氣女星劉樂妍，近日當起為大陸弱勢「韭菜」發聲的正義之士，但劉樂妍申訴的內容，卻即立遭到政府官員反駁，並安排她「實地走訪」。最後劉樂妍拍片向大陸方面低頭道歉，還不忘揶揄台灣「沒水用」。

劉樂妍5月中稱，她曾經因為拍戲到甘肅阿克塞縣，認識了一位賣餃子的姐姐。但這名「姐姐」聲稱，房屋被當地政府列為「閒置屋」，因為地方政府為了趕進度完成脫貧計劃，就把幾戶人家全部劃為閒置屋，至少在帳面上呈現「完成政府交辦事項」。

這名「姐姐」說，因為寓所被劃成閒置屋，導致他們一家無自來水可用，甚至連其他基礎設施都沒有。劉樂妍說，她出於好意，於是代她向當局陳情，並報料給《央視》記者，希望這些弱勢族群的問題能得到重視。

劉樂妍此文一發，立刻獲網民關注，她更接到甘肅阿克塞縣阿克旗鄉鄉長的「解釋電話」。官方解釋，政府為了完成脫貧政策，如果居民的住宅被認定是危樓，政府就會和居民簽約，看是居民要拿補助款搬遷，還是接受政府安排住進新屋。如果搬進政府提供的新屋，一定保證所有基礎設施，包括水電，都是齊全的。

不僅如此，阿克塞縣阿克旗鄉還安排劉樂妍，到接受脫貧專案的住戶家中進行「實地走訪」。劉樂妍看到現場環境後，不禁直呼「全被（那位陳情的姐姐）坑了」，劉樂妍請住戶開水管，看到水噴得又大又強，且聽說當地人用水免費，劉樂妍還不禁揶揄：「台灣還缺水呢」。

劉樂妍最後在自拍的影片，向阿克塞政府道歉：「我替那位姐姐轉發，抹殺了這麼多人努力的工作，我真的感到非常的羞愧難當，請接受我真誠地道歉。」劉樂妍更把這位「姐姐」，解讀成是有好手好腳、卻只想享受政府政策釘子戶。

劉樂妍在片中更不忘說：「如果國家讓你搬，有甚麼政策讓你簽，第一個站起來搶先響應就對了，因為政府一定永遠為人民！」

台灣《蘋果新聞網》

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