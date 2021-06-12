知名學府上海復旦大學割喉案，有新發展。該校39歲數學學院教師姜文華，疑因不滿被學校解聘，持刀將該學院黨委書記王永珍割喉殺害。復旦大學日前在官網發文悼念王永珍，文章結尾還指王永珍因公殉職，是學校的重大損失。

復旦大學官網前日發文指，王永珍6月7日下午「不幸遇害身亡」，學校黨委對此高度重視。文章以「人性泯滅」來形容疑犯，並對於警方尚未公佈調查結果之前就妄加猜測、是非顛倒、黑白不分的網絡言論，表示強烈譴責。

文章引述死者好友、同校師學長在微博的悼詞，指王永珍「為人和善、工作勤勉、忠於職守、甘於奉獻、關愛親人、關心同志」。文章結尾指，王永珍因公殉職，並表示這是學校的重大損失。

根據警方通報，案發於本月7日下午2時52分，疑犯為39歲的姜文華，行兇後滿身鮮血，被接報到場的警員制服。他向警方聲稱自己長年被「陷害」，「遭受很多惡劣待遇」。至於49歲死者王永珍，經急救人員確診當場死亡。

姜文華2004年本科畢業於復旦大學數學學院，2009年在美國取得統計學博士，並曾在美國從事博士研究，之後在蘇州大學任職，但幾年後不獲續約，再轉到復旦任教，簽約6年，但最近因不達標而被解聘。

目前，姜文華已被刑事拘留，警方正進一步調查動機，案件細節還待警方通報。

不過，事件引爆輿情，一邊倒支持疑兇挺身反抗不公制度，官方則迅速封鎖復旦大學數學系官網和當事人個人訊息。學界人士指，近年內地高校殘酷升遷制度引伸出裙帶關係和學術造假問題，不時釀成慘劇。

多維新聞網 / 搜狐網

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）