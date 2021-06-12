八九民運學生領袖王丹，近日與台灣音樂人吳柏蒼、旅居台灣的香港藝術家林子邦等人合作，在台灣拍賣經過數碼化處理的詩作《沒有煙抽的日子》。王丹向自由亞洲電台表示，拍賣所得款項將會全數捐贈給民間智庫「對話中國」，用於支持在紐約設立六四紀念館。

旅居台灣的香港藝術家林子邦和台灣音樂人吳柏蒼合作下，八九民運學生領袖王丹的詩作《沒有煙抽的日子》，於今年6月上旬用數碼化技術製作成視覺藝術品，並在台灣音樂內容數碼收藏交易平台OURSONG上拍賣。

吳柏蒼10日接受自由亞洲電台訪問時指，這次作品有部份目的是為了讓年輕一代記住和理解六四歷史。他指，跟王丹聊起時，想用《沒有煙抽的日子》這首歌轉化成一個新媒體藝術形式，希望可喚醒大家對過去這段歷史的重視，特別是年輕一代。他覺得「可能很多人已經對這件事情沒甚麼印象了」。

他形容，《沒有煙抽的日子》本來是一首詩，後來被改編成流行曲。吳認為，這首詩代表王丹年輕時那段學運回憶，同時也是台灣幾代年輕人的記憶，所以，他們就試圖用這首詩的文字，用新的演算法藝術把它視覺化。

吳柏蒼與林子邦二人將這首詩的文字，利用程式「畫成」1989年王丹手持「大聲公」，站在高處面向天安門廣場上的抗爭人潮那張照片。而這幅數碼化作品完成後，6月3日放上OURSONG平台拍賣，3天後被一位未透露身份的人士以2,399.56美元（港幣約1萬8千元）買走。

王丹透露，拍賣所得款項會全數捐贈予他擔任負責人的美國民間「對話中國」智庫，並會用於支持在紐約設立六四紀念館項目。他表示，由於現實中已發生香港六四紀念館被關閉的情況，因此他覺得有需要在美國建立一個六四紀念館。

他表示，吾爾開希、王超華、張伯笠、周鋒鎖及王軍濤等已表示願意加入此項目。成立籌備委員會後，他們將會註冊法人代表，然後通過眾籌方式獲得資金，無論是用租或買的方式，只要決定好地點，就開始請專門人士設計裝修，希望能在六四35周年，能正式完成整個工程。

《沒有煙抽的日子》是王丹於1989年的發表詩歌。六四發生後，這首詩被台灣音樂人張雨生譜曲，此後被多位歌手傳唱。2002年，王丹在台灣《自由時報》發表的一篇題為〈我戒菸（煙）的故事〉的文章，表示自己在八九學運抗爭期間未抽過煙，在流亡與受審期間曾抽煙三次，每次抽煙後即被通緝、逮捕和判刑。此後，他便不再抽煙了。

自由亞洲電台

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）