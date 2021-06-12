內地因推行獨立學院與職業學院合併成職業大學，致江蘇及浙等地日前爆發大規模學生抗議活動，當局疑因臨近百年黨慶，在武力鎮壓同時，宣佈暫停院校合併轉設工作以儘快平息事件。不過，有消息指，官方已展開秋後算賬行動，如發現手機有示威現場圖像、裝有Twitter或Facebook等外國APP，便拘捕學生。

江蘇的南京師範大學中北學院（下稱南師大北院），是今次學生示威維權的其中一間主要院校。示威在流血鎮壓及校方在周二（8日）宣佈終止合併轉設後，局面回復平靜。

不過，Twitter在周四（10日）傳出疑是參與南師大北院抗議的學生的對話截圖，顯示官方對學生的秋後算賬已經開始。

對話中，該學生聲稱聽從班長建議，向輔導員遞交寫好的檢查材料，才發現中了圈套。學生指，在輔導員辦公室，發現不但有學院領導，還有很多警察。學生們交完檢查後，警察就開始搜查他們的手機，如同在審犯。

警察如在學生手機發現示威短片或照片，或在社交平台發佈過相關資訊便會記大過，且今明兩年畢業的學生大過處分無法消除，將會紀錄在檔。

如果手機安裝了Twitter、Facebook等外國APP，不論有否在外網發佈過內容都會被警察即場帶走。據稱，當時僅一會兒時間已有5、6名學生被帶走。

爆料學生表示，輔導員說被警察帶走的學生肯定會被開除，如果查到點別的甚麼，還得背刑事責任。該學生聲稱，慶幸自己找輔導員前留了個「心眼」，提前「洗機」，消除了敏感內容。雖然如此，這學生表示自己仍遭警告處分，7月會下達相關處置內容。學生估計，這是校方不想在「七一」大慶前再有生亂風險。

爆料學生再三提醒，還沒去交檢查的同學一定要將手機敏感內容清空、翻牆軟體及國外APP全部刪掉，並且要清除瀏覽記錄及APP使用記錄。他並披露，檢查學生手機的不像是普通警察，該檢查甚麼內容都非常清楚，猜測可能是國安。

有海外媒體報道，多名知情者表示，校園抗爭雖暫已停息，但校內氣氛緊張，警察多過學生。

有南師大北院學生透露「現在我們學校除圖書館外學生都可以走動，但是路上警察比學生還多。常青院長和同學們在示威期間一起待過的圖書館被說成是『刑事犯罪現場』，不讓靠近，有警察嚴密把守。」

另一間爆發學生維權示威的江蘇南通大學杏林學院一名女學生透露，其學校之前找社會人員（類似黑社會）打學生，警察保安眼睜睜看着不阻止，目前杏林學院也已經被特警封鎖。

雖然學生維權示威後，涉事院校分別宣佈暫停合併轉設工作，但有學生懷疑是緩兵之計，只求繞過七一大慶，之後會繼續強推。江蘇師範大學科文學院有學生透露，校方最近要求學生在空白表格或白紙上簽名，懷疑是「騙取學生簽名」未來用作支持轉設，遭大部份學生識破拒絕。

而南師大北院則有消息指，校方開始強制學生簽名同意轉設，甚至有男教師衝入女生宿舍，威脅如不簽名即屬暴徒，公安可直接拘捕。

有分析認為，內地處理這次學生示威事件，與打壓香港反送中運動高度相似，即官方不想溝通解決問題，直接由警察施暴力鎮壓，同時宣佈暫停有爭議的政策拖延時間，暗中繼續推行本質相同的做法，像香港便推出《國安法》及改變選舉制度，在內地院校就是強迫學生簽名，待7月後再啟動轉設工作。

內地教育局推行「獨立學院轉設方案」，準備將獨立學院和高職學校或高等專科學校合併成「本科層次職業學校」，大量學生擔心學歷「貶值」，損害考研究生或公務員的資格，多地的院校爆發大規模學生抗議維權，除江浙外，山西、山東及江西等多地，也有受影響院校出現學生示威。

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