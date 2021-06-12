內地維權律師余文生2020年6月因「顛覆國家政權」罪成，被判囚4年。其妻許艷堅持每月從北京到江蘇南京探監，日前更帶着媽媽和弟弟前往，卻發現余文生右手震顫雖已獲相關藥物治療，但情況仍然嚴重，甩掉的牙齒，也未鑲回去，再加上被囚於偏僻角落的囚室，夏季相當潮濕、悶熱，讓曾在被拘押期間中暑暈倒的余文生，可能受不了。許艷特別公開呼籲南京監獄和有關部門和領導，改善余文生獄中待遇。

許艷表示，余文生對她說，獄方曾在本月6日帶他到醫院，診療其右手顫抖的問題，醫生開出專治外傷引起的神經受損藥物甲鈷胺給他。余文生服用後，感覺有點作用，但右手依然無力執筆寫字，也沒力刷牙。

另外，余文生牙齒脫落多時，至今還未安排鑲牙。而余文生的血壓、脊椎和腎結石問題，都未獲獄方重視。余文生又提到，因監區沒接駁水管道，有時會沒水，急需用水時，只好從馬桶取水。

而南京近日天氣轉趨炎熱，余文生囚室因在偏僻角落，相對更悶熱。許艷指，余文生曾在徐州市看守所內中暑暈倒，她擔心余文生會再度中暑。她又指，余文生在過去一個月，平均每6天才「放風」一次，並沒達到每天放風的法律標準。

許艷公開請求南京監獄和有關部門及領導，能夠繼續為余文生右手顫抖安排藥物及物理治療，同時讓他鑲牙，同時就余文生右手在拘押期間致殘的原因展開調查。至於囚室潮濕和悶熱的問題，許艷期望獄方能多讓余文生到有冷氣的房間走動，或改善囚室通風狀況，批准讓他保外就醫、住院治療或調監區的申請。

余文生去年因「煽動顛覆國家政權罪」被判囚4年，扣除他判刑前已遭扣押的時間，可望於明年3月出獄。

《蘋果》記者

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