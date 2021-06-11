國際特赦組織昨日發表報告，指摘中國在新疆干犯危害人道的罪行，對維吾爾人、哈薩克人和其他穆斯林進行大規模的拘禁、監視和酷刑，製造「驚人規模的反烏托邦地獄」，要求聯合國調查。中國外交部發言人汪文斌回應，國際特赦組織「一貫戴着有色眼鏡」，散佈涉疆的謊言謠言，「所謂報告不過是在其謊言路上又增加了一筆」。

促聯國調查

該報告長達160頁，訪問了55名曾經被囚在新疆集中營的人。報告坦言調查只觸及到表面，並未揭示種族滅絕的所有證據。報告批評中國當局向新疆部份人採取暴力和恐嚇手段，從而鏟除伊斯蘭宗教信仰和穆斯林民俗習慣。當局對被囚者所施的酷刑，包括毆打、電擊、迫使受害人擺出陷入壓力的姿勢、非法束縛於審訊椅上、剝削睡眠、被吊於牆上、遭受極端低溫和單獨監禁等。

另外，雖然美國2019年已禁止國內企業向新疆大多數執法機構銷售美國產品，但《紐約時報》查閱中國政府的採購文件和合同後發現，賽默飛世爾（Thermo Fisher）和普洛麥格（Promega）兩家生物技術企業的產品仍繼續流入新疆地區，包括人體識別和DNA設備等。自2019年5月至今，幾家中國公司向新疆八個公安機關出售了價值至少521,165美元（約406萬港元）的賽默飛世爾設備，新疆警方還與出售普洛麥格DNA設備的中國公司達成四筆交易，但交易金額不詳。

英國廣播公司/《紐約時報》