負責火星探測任務的天問一號自上月15日着陸後，陸續傳回多張火星相片。內地國家航天局隆重其事，昨日於北京舉行了「天問一號探測器着陸首批科學影像圖揭幕儀式」，公佈天問一號所攜帶的探測車「祝融號」拍攝的影像圖，包括着陸點全景、火星地貌、「中國印迹」和「着巡合影」。

祝融號的桅杆設有360°環拍相機，拍攝了着陸點的環境，相片再經過校正和鑲嵌拼接而成，圖像顯示着陸點附近地勢平坦，遠處可見火星地平線。火星地形地貌圖則是祝融號駛達火星表面後拍攝的，也是導航地形相機首幅地貌圖，可見火星表面分佈大小不一的石塊，邊緣平滑、顏色較淺，較遠處有一環形坑，更遠處是幾處沙丘。

「中國印迹」圖像可見着陸平台及五星旗，而地貌表面細節豐富。最後的一張是「着巡合影」，即是祝融號與着陸平台的合照，相片由一部從祝融號分離出去的儀器拍攝。航天局局長張克儉表示，會組織各項科學探測任務，獲取高質量科學數據。

「三個火星月」壽命

天問一號探測器於2020年7月23日成功發射，並於今年5月15日着陸，本月7日發佈了着陸區域高分影像圖。探測車「祝融號」身高1.85米，重約240公斤，設計壽命為三個火星月，即約92個地球日。祝融號的工作包括在火星展開地表成份、物質類型分佈、地質結構以及火星氣象環境等探測工作。

新華社