繼《英雄烈士保護法》後，全國人民代表大會常務委員會昨日表決通過《軍人地位和權益保障法》，定明解放軍和武警享有特殊權利，包括任何組織和個人不得以任何方式詆毀、貶損軍人的榮譽，或侮辱、誹謗軍人的名譽等，預定今年8月開始實施。微信也隨即呼應，宣佈將對違反相關規定的帳號，實施永久封停關閉。

新華社報道，《軍人地位和權益保障法》共71條，明訂軍人的榮譽和名譽受法律保障，軍人獲得的榮譽由其終身享有，非因法定事由或法定程式不得撤銷；任何組織和個人不得以任何方式詆毀、貶損軍人的榮譽，侮辱、誹謗軍人的名譽，也不得故意毀損、玷污軍人的榮譽標識。

《軍人地位和權益保障法》規定，侵害軍人榮譽、名譽和其他相關合法權益，嚴重影響軍人有效履行職責使命，致使社會公共利益受到損害者，人民檢察院可根據民事訴訟法、行政訴訟法的相關規定，提起公益訴訟。除了現役軍人之外，在武警部隊服役的警官和警士也在保障範圍內。

此外，該法還規定各級各類學校設置的國防教育課程中，應當包括中國人民解放軍光榮歷史、軍人英雄模範事蹟等內容。

騰訊的「微信安全中心」微信公眾號昨日隨即公佈，從即日起將針對散佈歷史虛無主義錯誤言論，惡意歪曲、詆毀、否定黨史、國史、軍史等內容等「違背社會主義核心價值觀」的內容展開清理，對違者採取帳號永久封停關閉的懲處。

2018年5月，《英雄烈士保護法》正式生效以來，不時有內地網民因發表「侮辱英烈」的言論而遭刑事拘留。

今年2月，內地網絡大V「辣筆小球」，因質疑中共官方公佈的中印衝突中方陣亡人數而被捕。至上月31日，「辣筆小球」在江蘇南京市建鄴區法院，被裁定「侵害英雄烈士名譽、榮譽」罪名成立判處有期徒刑8個月。

另外，中印兩軍去年中在邊境加勒萬河谷地區發生流血衝突，解放軍戍邊團長祁發寶受重傷，他的4名部下殉職。祁發寶傷癒後於前日在北京出席會議。從有關片段顯示，祁發寶左邊臉頰傷痕依然清晰可見，頭上一側留下圓形向內凹的傷痕。

新華社／央視

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