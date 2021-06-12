女星莫文蔚今年憑《呼吸有害》一曲再踏上香港頒獎台，但在內地的星途或會因一套泳衣受損。她在最新發行的新歌MV中，穿上意大利品牌Dolce&Gabbana（D&G，內地稱杜嘉班納）2021新春系列服飾，但D&G曾在2018年被指辱華，國內小粉紅未有忘記，紛紛到莫文蔚的微博賬戶出征，批評莫文蔚「年紀變大，也變腦殘」，要求她「滾出中國」，莫文蔚的微博未有回應，只靜靜地將原本穿着D&G的頭像換走，而負責MV造型設計的工作室則發道歉聲明，但似乎未能平息一眾小粉紅的憤怒。

莫文蔚的MV中，共有3套造型，分別詮釋女性的三種不同狀態，其中一個造型是穿上D&G印花浴袍和泳衣，MV最後還直接將D&G同款服飾官網圖展示出來。不過莫文蔚本人似乎沒覺得甚麼不妥，不僅在社交平台單獨轉發宣傳造型，甚至還設定為社交平台頭像。

D&G官網顯示，浴袍售價為1.8萬元人民幣（下同，約2.2萬港元），而配搭浴袍的連體泳衣，則價值5,700元（約6,914港元）。

莫文蔚被內媒視為D&G辱華後首位公開穿着該品牌的藝人，觸碰到內地網民的敏感神經，其微博帖文有逾萬留言，絕大部份都是批評莫文蔚「穿甚麼衣是你的自由，但對辱華品牌，國人永不退讓」、「居然穿辱華品牌，不會再喜歡她」、「年紀大了，腦殘了嗎？」她更一度登上微博熱搜第一。

當事人及公司目前尚未回應，不過莫文蔚微博的個人頭像已換掉身穿D&G服飾的照片，但網上依然一片罵聲。

而負責莫文蔚姐的MV造型的，是香港星級造型師馬天佑旗下的工作室負責。馬天佑今日（12）在微博發聲明，指旗下造型師「對於部份選用服裝並未充份考慮到品牌形象及歷史是極其嚴重的疏忽」。對莫文蔚及大眾致歉，並承諾今後會更嚴謹把關，避免同樣事件發生。

D&G於2018年發佈一條廣告，講述一名華裔女性用筷子食意大利美食，被指侮辱中國傳統，其後又再爆出創辦人Stefano Gabbana涉大罵中國是「屎國」，是「粗魯無知、骯髒、惡臭的黑手黨」。多位內地藝人隨即杯葛D&G的活動。

新浪微博

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