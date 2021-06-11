面對台灣疫苗短缺，大陸國台辦發言人馬曉光昨宣稱，目前至少有約6.2萬名台灣民眾已經在大陸接種疫苗，強調搭機抵陸的台胞只要符合接種條件，可在嚴格執行入境防疫規定、自願和知情同意的前提下，按有關政策在大陸接種疫苗。

已有6萬人接種 包括蕭敬騰

對於已接種大陸疫苗的台灣民眾返台是否可免隔離，台灣疫情指揮官陳時中指，大陸疫苗仍未獲台灣的緊急使用授權，暫未有相關的免隔離政策。翻查資料發現，不少在陸工作的台灣藝人已接種大陸疫苗，包括蕭敬騰、溫嵐及孟庭葦等，估計不少在陸台商亦已接種大陸疫苗。繼國民黨立委陳玉珍日前建議開闢「小三通」專船，讓金門民眾到大陸打疫苗，後遭台行政院長蘇貞昌以「沒必要」拒絕後，金門縣議長洪允典周四也向蔡英文政府喊話，請求當局同意透過「專船」讓金門民眾赴廈門，以「入港不入境」方式施打國際認證的大陸疫苗。

另外，日本參議院昨一致通過支持台參加下屆世衞大會，並呼籲各國支持，這是日首次以國會層級的無異議方式通過挺台決議，日本多個地方議會早已先後做出相同決議撐台。台外交部對此表示誠摯感謝，並指今後將繼續與日本及理念相近國家合作深化雙邊關係。

日首相菅義偉日前罕稱台灣為「國家」，事後引來陸方反彈。內閣官房長官加藤勝信昨修正菅義偉發言，表示日與台灣維持非政府間實務關係的立場沒有改變。

台灣蘋果新聞網