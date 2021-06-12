七大工業國集團（G7）峯會本月11日至13日於英國西南部康沃爾郡（Cornwall）舉行，內地畫師兼美學博主「半桶老阿湯 」在微博發佈最新諷刺畫作，其寓意引起網民關注解讀，另一畫師「烏合麒麟」也曾發佈類似諷刺畫作。不少網民稱讚是「神作」，感嘆「高手在民間」、「比很多官媒強多了」。

微博認證為美學博主的網民「半桶老阿湯 」，今日（12日）發表名為《The Last G7》的畫作。從畫作中見頭上帶有國旗帽子的動物，是代表參會的各個國家，最左邊開始是戴有德國國旗的黑鷹，依次是代表澳洲的袋鼠，之後是日本的柴犬，代表意大利的狼，畫作中間是代表美國的白鷹，然後是代表英國的獅子，加拿大的河狸，及法國的高盧雄雞。

除了以上的國家，會議桌附近亦有些動物，代表一些國家和地區。如會議桌最右邊跪着一邊吊着輸送液的大象，身穿印度傳統服飾，而下方試圖跳上桌子，手拿紙幣的青蛙，似是在暗指台灣。

「半桶老阿湯 」並沒為此畫作任何描述，但網民就從這些動物的神態及動作「自我解讀」，稱「德法和美國貌合神離；意大利搖手拒絕；英國和加拿大效忠；澳洲輸着中國的營養液，伸手試圖偷錢；美國用廁紙印着越來越不值錢的美元。」

而日本端出來的茶，其實是核廢水，更指印度目前病得最厲害，杯裏是牛尿，並分析桌上擺着的蛋糕，是他們企圖瓜分的中國，嘲諷這群動物根本不知這是最後的晚餐。

更有人補充指，加拿大河狸手中拿着的是華為公司高管孟晚舟的人偶，美國白鷹腳下的鐵鈎，是諷刺美國強制黑奴種植棉花。在澳洲前面擺放的兩盒藥，是蘇聯開發的、向核戰爭中暴露在核輻射民眾發放的藥物，桌上還有帶血的棉花。

網民更留意到畫作的細節，當中印度大象身前地面上有「救救我」字樣，象身後的牆頂寫着「我們有自由和民主」，而對面牆頂寫着「我們帶來自由和秩序」，美國白鷹頭上則有「藉此我們依舊能統治世界」，認為畫作是深刻觀察國際局勢後的總結。

其實，早前自稱「戰狼畫手」的「烏合麒麟」也曾以G7作題材，創作了一張「老照片」，諷刺G7指摘中國「侵犯人權」，作品以日前G7外長會合影的照片為藍本再加工創作，並配以文字，「發張老照片，上次這幫傢伙為了中國搞在一起還是1900年，120年了，還在做夢！」

新浪微博／多維新聞網

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