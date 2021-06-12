台灣Covid-19疫情大爆發，外購國際疫苗到貨不如預期。台灣《蘋果新聞網》報道，有記者近日從通訊軟件收到來歷不明簡體字訊息，內容大意自稱「大陸訊息諮詢公司」，想幫「客戶了解台灣疫情和疫苗情況」，問記者可否幫忙調查，強調「會提供相應報酬，長期合作可提供一千到一萬美元（約7,800至7.8萬港元）報酬。」

該名記者上周手機LINE軟件的訊息，對方並非在原本好友名單中。台灣情報界人員分析，這是各國、兩岸情報人員慣用手法，透過此一方式，主要目的在打入目標國家的各行業中，而記者同樣是接觸對象之一。對方知道雙邊無互信基礎，第一步會先從「公開」詢問，後續若與接觸對象建立互信，才會逐步詢問其他「敏感問題」。

台灣情報界人員又指，對方在傳訊息前都已經蒐集完整資訊，包括記者基本資料與路線等訊息，之後再選定某個傳媒、某個記者下手；縱使接觸對象拒絕，對方也沒有任何損失，畢竟兩岸情報工作向來就是「沒有評論」四個字，這類事情也很難查證與調查。

關於報酬，情報界人員說，一般「市價」見面就是一千美元，且不是透過兩岸匯兌，而是在台灣「現金」交付；如果接觸對象收了第一筆報酬，之後可能就不得不收第二筆，恐越陷越深。

該人員說，兩岸手法都差不多，只是「他們（對岸）錢比較多」；台灣《蘋果》先前裁員上了新聞，讓對方認為該公司記者可能會害怕失業、出現收入不穩等狀況，才會傳訊息試探。

涉外人士表示，「一分錢一分貨」，兩岸正常交流不會有高價報酬，一千美元可能是一名普通記者的月薪，遑論一萬美元「天價」。記者若收到這類訊息應提高警覺，只要提供對方違法或危害國家安全的資訊，恐因小失大，身陷囹圄；且收了第一次錢，就會有第二次，隨時隨地可能被對方要脅，甚至遭到勒索，控制未來言行。

該人士指出，若只是提供公開資訊，並無違反相關法律。兩岸交流很多時候雙邊都需要靠另一方蒐集資料，比如學術機構、基金會等，雙邊簽約、約定協助相互取得一些枱面上資訊，只要過程合法就沒有問題；若是違法資訊，加上是境外勢力指示或事後交付敵對勢力，觸犯的刑責屆時恐罪加一等。面對這類情況，陸委會回覆台灣《蘋果》詢問時表示，兩岸間交流必須合乎法律，不能違背現行法律規範。

台灣《蘋果新聞網》

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