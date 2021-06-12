被稱為「敢言企業家」的河北民企大午農牧集團創辦人孫大午，去年11月被指涉嫌觸犯尋釁滋事等罪，連同家人及下屬遭警方帶走，隨後遭起訴，至上月尾已完成庭前會議，現正等待正式開庭受審。據自由亞洲電台引述維權網消息指，孫大午的5名孫仔、孫女，以及下屬的子女，由於父母均被羈押而缺乏照顧，當日甚至因為目睹父母被暴力拘捕，產生了不同程度的心理問題。該案的部份辯護人近日向當局發出緊急求救信，要求重視案中未成年人士合法權益遭到踐踏的情況。

報道謂，孫大午案部份辯護人已向中國關心下一代工作委員會、共青團中央和全國婦聯，發出緊急求救信，聲稱該案在辦理過程中嚴重侵犯多名未成年人的合法權益，而這種情況至今仍未得到絲毫改善。

其中一名要求匿名的辯護人表示，這些孩子自父母雙雙被羈押的這7個月以來飽受煎熬，學業、生活均受影響，有的甚至產生嚴重的心理疾病。

他說：「父母都被羈押的主要是孫大午的5個孫子、孫女，他們雖然還在上學，現在主要是外公外婆等親屬在照顧。有好幾個孩子出現了不同程度的心理障礙。比如說孫大午的小兒子孫福碩，當天晚上被抓的時候公安從臥室破窗而入，他小孩受到很大驚嚇。還有集團副總經理李大紅的孩子也是親眼目睹自己父母被抓走，現在經常喊着要爸爸媽媽。」

早在5月17日開始的庭前會議上，孫大午大兒子、集團董事長孫萌就哭着說：「我夫妻兩個在押，還把我們的工資扣押了。孩子在家生活費都沒有啊！我覺得應該把我的工資解除扣押，交給岳父母幫我養孩子！」集團副總經理李大紅也當庭申請法院調取被捕當晚的全部錄音、錄影，李大宏表示他的孩子被交給了陌生的執法人員，現在孩子心理非常不健康。

據悉，辯護人一直在為被告爭取取保候審，要求當局至少釋放父母一方回家照顧孩子，但並未有任何進展。該名匿名辯護人說：「偵查階段開始我們就向辦案機關反映這個案子裏相關未成年人權益保護的問題，提出了取保候審的申請，希望父親或母親其中一個先行保出來，但是都是石沉大海。比如說孫大午的兒媳只提供了自己名下的銀行卡給集團使用，就被以非法吸收公眾存款罪關押至今。姑且先不說構不構成犯罪，這種情況完全可以採取非羈押式的強制措施。」

自由亞洲電台

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